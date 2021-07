Dexter Revival obtient la date de première du 7 novembre, nouveau teaser

Le renouveau de Dexter sera présenté en première le 7 novembre sur Showtime, selon une annonce immédiatement après le panel Comic-Con 2021 de l’émission. Une version d’accompagnement nous dit par ailleurs ce que tous les fans dévoués de Dexter savent déjà – ce prochain lot de 10 épisodes reprend une décennie après la saison précédente et voit notre anti-héros vivre sous un nom d’emprunt dans le nord de l’État de New York.

Comme le montre très clairement une bande-annonce diffusée à la toute fin du panneau – Dexter a peut-être échappé à son passé, mais cela commence à le rattraper. Le communiqué indique de façon inquiétante que “à la suite d’événements inattendus dans cette communauté très unie, [Dexter’s] Dark Passenger fait signe. » Découvrez la bande-annonce diffusée pour la première fois lors du panel ci-dessous, que Showtime a également rapidement tweetée par la suite.

Le panel précédent s’est largement concentré sur la façon dont Dexter revient “parce qu’il méritait une meilleure fin”, selon la star Michael C. Hall lui-même. Ce sentiment a été repris par sa co-star Julia Jones (The Mandalorian) et plusieurs producteurs exécutifs. Donc, il semble que pour le moment, tout ce que nous pouvons faire est d’essayer d’attendre quelques mois de plus pour que Dexter revienne.

En plus de Hall et Jones, le casting de la reprise comprend également Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jack Alcott (The Good Lord Bird) et Clancy Brown (The Crown, Billions). Réunissant Hall avec le showrunner de la série originale Clyde Phillips, le renouveau est actuellement en production sur 10 épisodes d’une heure dans l’ouest du Massachusetts.