Dexter Revival obtient la première de l’automne, la première bande-annonce mortelle ⋆ .

Le règne de terreur de Dexter Morgan reprendra sur Showtime cet automne – huit ans après la fin de la série originale.

Showtime a confirmé jeudi que la renaissance de Michael C. Hall sera présentée en première cet automne.

Clyde Phillips est à la tête du redémarrage, qui a lieu dans un nouvel emplacement pour la série.

Dexter vivra dans le nord de l’État de New York pour la série de dix épisodes, et bien, il va se retrouver dans une situation difficile.

La nouvelle promo montre le sourire effronté de Dexter alors qu’il se prépare à sculpter sa prochaine victime.

Mais, qui pourrait être cette personne?

Nous n’avons aucune idée, mais tout ce que nous pouvons faire est de spéculer.

Clancy Brown (Carnivale and Billions) est à bord en tant qu’antagoniste principal Kurt Caldwell, le maire non officiel d’Iron Lake.

Le casting comprend également Julia Jones (en tant que premier chef de police amérindien d’Iron Lake), Jane the Virgin alun Alano Miller (en tant que sergent Iron Lake PD) et Jamie Chung de Lovecraft Country (en tant que célèbre podcasteur de vrais crimes de Los Angeles qui se retrouve prise dans quelque chose qu’elle voudra probablement oublier).

Alors que la finale de la série originale n’était guère satisfaisante, Philips était catégorique sur le fait de ne changer aucun des événements.

«Nous n’annulons rien», a-t-il soutenu. «Nous n’allons pas trahir le public et dire:« Oups, c’était tout un rêve ». Ce qui s’est passé au cours des huit premières années s’est produit au cours des huit premières années. »

C’est certainement un grand swing, mais le public ne serait probablement pas aussi enthousiasmé par le retour de la série si cela changeait le passé.

Le moment le plus controversé de l’histoire de la série a été la mort de Deb (Jennifer Carpenter), mais les fans aux yeux d’aigle ont découvert qu’elle pourrait être de retour sur le tournage de la série.

Si l’actrice est de retour, c’est probablement des flashbacks, ou peut-être comme quelqu’un qui hante Dexter. S’il avait passé des années seul, il aurait pu se retrouver en train de parler à ses victimes passées.

Gary Levine et Jana Winograde, présidents du divertissement pour Showtime Networks, Inc., ont annoncé que la série revenait il y a des mois.

«Dexter est une série si spéciale, à la fois pour ses millions de fans et pour Showtime, car cette émission révolutionnaire a contribué à mettre notre réseau sur la carte il y a de nombreuses années», a déclaré Levine.

«Nous ne revisiterions ce personnage unique que si nous pouvions trouver une prise créative vraiment digne de la brillante série originale.

«Eh bien, je suis heureux d’annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous sommes impatients de le tourner et de le montrer au monde!»

Jetez un œil à la promotion complète ci-dessous.

