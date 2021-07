‘Dexter’ Saison 9: Tout ce que nous savons

La saison 9 de Dexter arrive rapidement et les fans peuvent avoir beaucoup à rattraper s’ils n’ont pas regardé toutes les mises à jour. Showtime a annoncé un renouveau de Dexter en octobre, et depuis lors, les nouvelles se sont multipliées, culminant avec une grande présentation au San Diego Comic-Con en juillet. Faites défiler vers le bas pour tous les détails que nous avons sur Dexter: New Blood jusqu’à présent.

Dexter a terminé en 2013 avec l’une des finales les plus controversées de l’histoire de la télévision. Depuis, les fans appellent à une reprise et la star Michael C. Hall les a même parfois rejoints. Le renouveau promet une fin plus satisfaisante, avec le retour du showrunner original Clyde Phillips. Ce sera une série limitée de 10 épisodes, il n’aura donc pas beaucoup de temps pour répondre à toutes les attentes élevées des fans.

Dexter est basé sur une série de romans de Jeff Lindsay, dont le premier est intitulé Darkly Dreaming Dexter. Il a ensuite évolué indépendamment du scénario des livres de Lindsay, de sorte que ceux-ci offrent peu d’indices sur ce qui est à venir.

Plus de quelques fans ont décrit leurs re-regards frénétiques de Dexter depuis l’annonce de la renaissance, donc l’attention aux détails sera la clé de cette série. Certains regardent également la série pour la première fois, endoctrinant un tout nouveau groupe de fans dans le monde des ténèbres. Dexter diffuse sur Showtime, qui est disponible seul ou en tant que module complémentaire pour d’autres services de streaming. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de Showtime ici.

Il faudra encore quelques mois avant que le renouveau de Dexter n’arrive sur nos téléviseurs, mais les fans se penchent déjà méticuleusement sur les détails dont ils disposent. Voici ce que nous savons sur le redémarrage de Dexter jusqu’à présent.

Date de production et de sortie

(Photo : Randy Tepper/Showtime)

La reprise de Dexter est prévue pour la première le dimanche 7 novembre 2021 sur Showtime. Il a tourné tout au long du premier semestre de l’année avec relativement peu d’interruptions compte tenu du climat de l’industrie, et certaines photos de tournage ont été divulguées du Massachusetts et d’autres endroits. Au Comic-Con, Showtime a confirmé que la nouvelle saison sera sous-titrée Dexter : New Blood.

Bande-annonce

Une bande-annonce pour Dexter: New Blood a également été présentée en première au Comic-Con, donnant aux fans une indication de l’endroit et du moment où l’histoire reprendra sans donner de nombreux détails. Bien sûr, rien ne peut empêcher les fans de Dexter de théoriser sur la base de chaque petit indice qu’ils ont vu.

Saut dans le temps

Il semble maintenant relativement clair que le renouveau de Dexter se déroulera 10 ans après la fin de la série originale. Phillips a d’abord hésité à être précis avec cette chronologie, déclarant au Hollywood Reporter: “Nous commençons essentiellement à partir de zéro … Dix ans, ou peu importe le nombre d’années écoulées au moment où cela sera diffusé, et l’émission reflétera ce passage du temps.”

Le point de vente a ensuite obtenu un synopsis officiel de Showtime, qui disait: “Situé 10 ans après la disparition de Dexter Morgan dans l’œil de l’ouragan Laura, le renouveau voit le personnage vivre maintenant sous un nom d’emprunt dans un monde loin de Miami.”

Lieu

(Photo : Randy Tepper/Showtime)

Il est moins clair où le renouveau de Dexter aura lieu. De nombreux fans ont supposé que la série reprendrait avec Dexter Morgan vivant comme bûcheron dans l’Oregon, car il était à la toute fin de la série originale. Cependant, Phillips a déclaré à TV Insider que le redémarrage commencerait avec lui “quelque part où nous ne l’avons jamais vu auparavant”.

Phillips pourrait faire référence à l’Oregon, bien que techniquement, les fans l’aient déjà vu là-bas. Cependant, à ce stade, cela pourrait couper les cheveux en quatre. Phillips a laissé entendre que les fans devraient pouvoir voir le scénario venir, en déclarant: “Nous allons de l’avant vers une fin qui sera, comme l’a dit Tchekhov, surprenante mais inévitable.”

Meurtre

Dans cette même interview, Phillips a confirmé qu’il y aurait des meurtres à expliquer dans le redémarrage de Dexter, au cas où quelqu’un aurait le moindre doute. Le tueur en série a fait de son mieux pour mener une vie paisible et moralisatrice, mais Phillips ne pense pas que cela soit durable pour son protagoniste.

“Dexter a toujours ce que nous appelons” le passager noir “vivant en lui”, a déclaré Phillips. “Il est plus ancré qu’il ne l’a jamais été, mais ce sombre passager est une voix qu’il ne peut pas nier. C’est Dexter. Des gens vont mourir.”

Continuité

(Photo : L’heure du spectacle)

Dexter a eu l’une des finales de séries les plus controversées de l’histoire de la télévision, mais Phillips a assuré à THR qu’il ne défait pas cette fin. Dans une interview sur le podcast Top 5 de la chaîne de télévision, il a déclaré: “C’est une opportunité de faire les choses correctement, mais ce n’est pas pourquoi nous le faisons. Nous le faisons parce qu’il y a une telle faim pour Dexter là-bas. Nous ne détruisons rien. Nous ne faisons pas de la magie du cinéma. Nous n’allons pas trahir le public et dire : “Oups, tout cela n’était qu’un rêve.” Ce qui s’est passé au cours des huit premières années est arrivé au cours des huit premières années.”

Connexions

Phillips a envoyé des messages mitigés sur la façon dont le renouveau sera lié aux saisons précédentes. Il veut que la nouvelle série se démarque, sans se sentir complètement déconnecté de l’original. Il a déclaré: “En gros, nous commençons à partir de zéro. Nous voulons que ce ne soit pas la saison 9 de Dexter.”

“En ce qui concerne la fin de l’émission, cela n’aura aucune ressemblance avec la finale originale”, a poursuivi Phillips. “C’est une excellente occasion d’écrire une deuxième finale pour notre émission, et Showtime a été très aimable à ce sujet.”

L’entrée de la salle

(Photo : Randy Tepper/Showtime)

Jusqu’à présent, les communiqués de presse ont indiqué que Hall lui-même aura une contribution créative sur la direction que prend cette nouvelle série. Le co-président du divertissement de Showtime, Gary Levine, a déclaré: “Nous ne revisiterions ce personnage unique que si nous pouvions trouver une version créative vraiment digne de la brillante série originale. Eh bien, je suis heureux d’annoncer que [showrunner] Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous avons hâte de le tourner et de le montrer au monde.”

Hall lui-même semblait indiquer vaguement qu’il n’aimait pas la fin de la série originale lors d’une AMA Reddit avec des fans, écrivant que son sentiment général sur l’endroit où son personnage s’était retrouvé était “probablement de la tristesse”. De plus, Phillips a reconnu qu’il savait que Hall “n’était pas complètement satisfait” de la fin lors de son entretien avec THR.

Le plan de fin original de Phillips

Quant à Phillips, il a quitté Dexter à peu près à mi-parcours, c’est à ce moment-là que de nombreux fans ont commencé à se plaindre de la direction de la série. Il a pris cette décision lui-même afin de passer plus de temps avec sa famille, mais dans une interview en 2013 avec E!, il a expliqué comment il aurait mis fin à la série s’il avait encore été le showrunner à l’époque.

“Dans la toute dernière scène de la série, Dexter se réveille”, a-t-il déclaré. “Et tout le monde va penser: ‘Oh, c’était un rêve.’ Et puis la caméra recule et recule et puis nous réalisons : « Non, ce n’est pas un rêve. » Dexter ouvre les yeux et il est sur la table d’exécution au pénitencier de Floride. Ils commencent tout juste à administrer les médicaments et il regarde par la fenêtre vers la galerie d’observation.

“Et dans la galerie se trouvent toutes les personnes que Dexter a tuées – y compris le tueur de la Trinité et le tueur de camions à glace (son frère Rudy), LaGuerta qu’il était responsable du meurtre, Doakes, dont il est sans doute responsable, Rita, dont il est sans doute responsable car, Lila, continua-t-il. “Tous les gros morts, et aussi ceux qui ont été tués par épisodes hebdomadaires. Ils sont tous là.”

Bien que cette fin ne soit pas canonique, elle donne une idée de l’état d’esprit de Phillips lorsqu’il envisage une fin pour Dexter. Cela peut influencer la série elle-même à sa sortie. La nouvelle série limitée Dexter sera présentée le dimanche 7 novembre sur Showtime. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.

