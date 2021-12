Dez-Appointed: l’ancien Cowboys WR appelle l’offensive de Dallas

Dez Bryant veut plus des Cowboys. Malgré une victoire de sept points sur Washington dimanche, les Cowboys 9-4 ont laissé leur ancien facteur X en vouloir plus. Plus précisément, Bryant demande plus de feux d’artifice pour une infraction qui semble avoir plus d’armes américaines que les talibans.

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott (4) célèbre sa passe de touché au receveur large des Cowboys de Dallas Michael Gallup au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, le jeudi 2 décembre 2021, à la Nouvelle-Orléans. (Photo AP/Derick Hingle)

« Si ce [is] le O avant les éliminatoires, je suis inquiet », a tweeté Bryant peu de temps après la victoire.

« Je pense beaucoup à l’offensive de Dallas et à ce qu’elle peut être… Je crois vraiment qu’ils ont l’une des meilleures configurations de la ligue. … vous devez tous y aller… Dallas D joue les lumières !!. . trouver le flux en tant que collectif », a déclaré Bryant.

Dez Bryant célèbre avoir marqué un touché pour les Cowboys de Dallas (Action Images / Peter Cziborra)

Bryant, qui a passé huit années productives à Dallas, n’appelle pas exactement un bottom-feeder ici. L’offensive de Dallas est entrée dimanche premier dans la NFL en verges par match et deuxième en points. Pendant ce temps, ces défenseurs des Cowboys qui ont fait baver Dez ont été solides, mais pas spectaculaires. Le D de Dallas avait accordé le 10e plus grand nombre de verges par match avant sa victoire contre Washington.

Pour la défense de Dez, peut-être que l’église a duré longtemps dimanche matin, et il n’a pas pu se connecter avant la seconde mi-temps. S’il avait regardé, il aurait vu Dallas prendre une avance de 24-0 en première mi-temps – avant que l’attaque et la défense ne s’effondrent en seconde mi-temps, marquant seulement trois points et en abandonnant 20.

ARLINGTON, TX – 21 DÉCEMBRE: Dez Bryant # 88 des Cowboys de Dallas célèbre sa réception de touché contre les Colts d’Indianapolis en première mi-temps au stade AT&T le 21 décembre 2014 à Arlington, Texas. (Photo de Tom Pennington/.)

Après le match, le quart-arrière Dak Prescott a semblé faire écho à la pensée de Bryant, mais il a également insisté sur le fait que les deux côtés du ballon devaient mieux jouer.

«Je suis parti assez tôt, j’ai pris une grosse avance, a dit Prescott. « Mais nous devons pouvoir le terminer et ne pas les laisser revenir dans le match. »

Dallas a une autre chance de répondre aux attentes de Bryant dimanche prochain lorsque les Cowboys liés aux séries éliminatoires tenteront d’éclairer leurs rivaux de la NFC East, les Giants de New York.