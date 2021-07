Dez Bryant déchaîne l’enfer sur Rachel Nichols à propos d’une fuite audio secrète 10z viral

La journaliste d’ESPN, Rachel Nichols, est toujours sous le feu des critiques à la suite de commentaires qui ont fuité sur la diversité et qui parlent à peu près de conneries sur sa collègue, Maria Taylor. Tout a commencé lorsque Nichols était au téléphone avec Adam Mendelsohn, conseiller de LeBron James.

“Si vous avez besoin de lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à propos de votre record de longue date en matière de diversité, ce que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin, allez-y”, a déclaré Nichols. « Il suffit de le trouver ailleurs. Vous n’allez pas le trouver chez moi ou m’emporter mon truc.

Tout le monde pesait sur la controverse, y compris Dez Bryant, qui n’a jamais peur de la controverse. L’agent libre WR est allé directement sur Instagram pour embrocher l’hôte ESPN.

“C’était une opportunité pour vous en tant que personne qui a si clairement déclaré” vous savez comment la communauté noire a été traitée “… de venir à côté d’une autre femme qui est tout aussi qualifiée que vous mais qui n’a pas eu les MÊMES opportunités vous vous basez sur la couleur de sa peau et soutenez-la dans cette période et cette opportunité…

Les commentaires que vous avez faits sont le PROBLÈME, les commentaires que vous avez faits aident et encouragent le PROBLÈME… Vous avez consolidé ce que nous savons déjà sur cette industrie et de nombreuses industries… Nous avons besoin de plus de personnes occupant des postes de pouvoir comme vous, qui réalisent le problème, pour se tenir debout de côté et aider à changer le paysage qui a été aménagé et traité pour les minorités dans différentes professions et à travers le pays.

Rachel Nichols Je suis un vrai fan de toi… mais tu as raté le coup sur celui-ci. Nous devons tous nous sentir à l’aise de regarder à l’extérieur de nous-mêmes, y compris de moi-même… pour voir un réel changement… »

« Si vous voulez vraiment être honnête… tout le monde regarde cela du point de vue de Rachel… comment savons-nous qu’ESPN ne voulait pas emprunter une voie différente ?… peu importe que Maria soit qualifiée

La diversité n’aurait jamais dû être évoquée

A moins que Rachel ne sache quelque chose que nous ne savons pas”

« Tout le monde n’arrête pas de dire, mais a-t-elle menti ? Non, elle n’a pas menti… la question est : est-ce que l’un d’entre vous a lu ??? Je parle spécifiquement de la façon dont elle savait comment est l’industrie.

Pas une seule fois je me suis demandé qui était le meilleur analyste… Rachel Nichols est due à ses expériences… »

Rachel Nichols a été retirée de la couverture des finales NBA et remplacée par Malika Andrews.

Vous vivez et vous apprenez.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

Lien source