DFB Pokal 2021/22 : Dortmund et Leipzig font leurs débuts

08/07/2021 à 09:50 CEST

Le Borussia Dortmund et le RB Leipizig font leurs débuts au DFB Pokal après que les deux équipes ont atteint la finale de l’édition 2020/21, avec une raclée par les joueurs entraînés par Edin Terzi & cacute; (1-4) dans ce qui était le quatrième titre dans les vitrines du club. Ceux de Jesse Marsch, déjà sans Nagelsmann sur le banc, affrontent Sandhausen, tandis que ceux du Signal Iduna Park affronteront Wehen Wiesbaden.

La compétition historique allemande, qui se déroule depuis 1935, a déjà commencé avec les victoires de 1860 München sur Darmstadt 98 aux tirs au but et celle du Dynamo Dresden sur Paderborn. Le samedi, certaines des équipes importantes de la Bundesliga s’affronteront, comme Stuttgart, Hanovre 96, Werder Brême, Augsbourg, Leverkusen ou Nuremberg.

Le Borussia Dortmund lance la défense du titre de la coupe après une excellente saison 2020/21, même s’il le fera sans le meilleur buteur de la dernière édition : Jadon Sancho, avec six buts, est parti à Manchester United en échange de 90 millions d’euros. Sans les britanniques, les Allemands seront dirigés par Erling Haaland et Marco Reus.

RB Leipzig, pour continuer à grandir sans Nagelsmann

L’équipe allemande s’est imposée comme l’un des clubs phares de la Bundesliga après avoir obtenu une promotion lors de la saison 2016/17.. Il est apparu dans le football allemand à la mi-2009 grâce à un modèle sportif spécifique et à un investissement dans le recrutement de jeunes talents. Le RB Leipzig est l’un des clubs les plus établis du football européen.

Les principales nouveautés de l’équipe de Leipzig sont les absences des centraux français, Upamecano et Konaté, et du jeune entraîneur allemand, Julian Nagelsmann, qui s’est rendu au Bayern cet été. Au niveau des arrivées, la direction sportive allemande a intégré André Silva (23M€), Angeliño (18M€), Gvardiol (18M€), Henrichs (15M€) et Brian Brobbey (à coût nul).