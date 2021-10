Le Bayern Munich s’est retiré du DFB-Pokal au deuxième tour après une défaite 5-0 contre le Borussia Mönchengladbach au Borussia Park. C’est maintenant la deuxième saison consécutive que le Bayern quitte la compétition au deuxième tour, après avoir perdu contre Holstein Kiel aux tirs au but la saison dernière. Des accolades de Breel Embolo et Ramy Bensebaini, ainsi qu’un but de Kouadio Kone ont complété le routage de Die Fohlen dans un résultat légèrement à l’encontre de leur forme en Bundesliga, n’ayant que trois matches sur neuf jusqu’à présent.

Comme c’est souvent le cas, le directeur sportif Hasan Salihamidzic était sur le banc du Bayern aux côtés de l’équipe d’entraîneurs de Julian Nagelsmann et était complètement impressionné par ce qu’il a vu se dérouler après le match (Tz). « Absolument choqué ! Nous n’étions tout simplement pas là ! Nous n’avons pas gagné de duel en première mi-temps, c’était un black-out collectif », a-t-il déclaré lorsqu’il a demandé comment il se sentait après le coup de sifflet final. Gladbach a souvent été une équipe de bogey pour le Bayern, ce que Brazzo a souligné qu’ils étaient bien conscients et auxquels ils s’étaient facilement préparés. « Pour moi, c’est inexplicable. Nous savions à quel point ce serait difficile ici, nous discutions de tout. Une telle performance est difficile à expliquer », a-t-il souligné.

C’était le troisième match consécutif où le Bayern était sans Julian Nagelsmann sur les lignes de touche en raison de sa quarantaine de coronavirus. Cela n’a certainement pas affecté le Bayern lors de leurs victoires 4-0 sur le SL Benfica et le TSG Hoffenheim, respectivement, et ce n’est pas quelque chose que Brazzo a estimé avoir quelque chose à voir avec le résultat à Gladbach. «Ce ne sont que des spéculations, bien sûr. Bien sûr, nous voulons que l’entraîneur soit là. Mais la défaite n’a rien à voir avec Dino [Toppmöller]. Nous avons perdu 0:3 après 19 minutes parce que nous n’avons gagné aucun duel », a-t-il déclaré.

Le statut de vaccination de Joshua Kimmich étant récemment devenu une information publique en plus de l’affaire judiciaire en cours de Lucas Hernandez, il y a certainement des distractions en dehors du terrain dans le club surnommé le FC Hollywood. Les deux joueurs ont fait l’objet de nombreuses critiques pour leurs problèmes respectifs en dehors du terrain, mais Brazzo n’avait pas vraiment l’impression que c’était quelque chose qui affectait vraiment la performance de l’équipe collective. « C’est difficile à dire. Il y a eu beaucoup d’histoires la semaine dernière, mais nous avons fait face à cela dans les jeux précédents. Le manque d’inoculation n’était plus la raison aujourd’hui pour laquelle nous ne sommes pas entrés dans les duels et avons pu arrêter les balles », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur ces situations.

Photo de Marius Becker/alliance photo via .

Dayot Upamecano ne s’est certainement pas couvert de gloire avec sa performance. Ses efforts pour le Bayern jusqu’à présent ont montré des améliorations d’un match à l’autre, mais le match de Gladbach a été un petit ralentisseur dans ce qui a par ailleurs été un mandat assez solide jusqu’à présent. Malgré son manque de performance individuelle, Brazzo a déclaré que cela n’avait pas grand-chose à voir avec le résultat et que c’était toujours un effort collectif. « On gagne ensemble, on perd ensemble. Nous reconstruirons Upa. C’est inexplicable car il a vraiment super joué ces derniers temps. Gladbach a vraiment joué de manière exceptionnelle, ils ont complètement tout jeté dès la première minute », a-t-il déclaré.