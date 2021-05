Dfinity lance une subvention de 223 millions de dollars pour construire un Internet blockchain

La Fondation Dfinity a annoncé qu’elle soutiendrait davantage de développeurs sur l’Internet of Computer (TIC), un nouveau système de blockchain, grâce à une subvention de 223 millions de dollars.

Selon la Dfinity Foundation, le nouveau projet permettra des services décentralisés à des vitesses plus élevées sur des machines spécialement conçues dans des centres de données du monde entier.

Le fondateur de Dfinity, Dominic Williams, lors du Consensus 2021, a déclaré que le projet était différent de l’infrastructure de preuve d’enjeu et l’a décrit comme une «couche physique souveraine».

Il a ajouté que l’organisation vise à utiliser des contrats intelligents pour soutenir la réinvention de tous les systèmes, en particulier sur une blockchain publique sans fin.

En 2019, Williams a déclaré à Forbes que l’ICP est « destiné à remplacer complètement » l’infrastructure Internet existante.

L’application est maintenant ouverte pour les subventions de développement.

La Fondation zurichoise est une organisation scientifique à but non lucratif. Il a commencé à accepter les demandes de subventions de développement.

Selon l’annonce, les subventions ne seront pas considérées conjointement avec le Beacon Fund de 14,5 millions de dollars, annoncé en septembre de l’année dernière. Le nouveau fonds est une société indépendante qui attribue des tâches aux développeurs et leur permet de créer des services Internet ouverts sur la plate-forme.

Dfinity a été lancé en 2014 et a attiré des investissements de grands capital-risqueurs, notamment PolyChain Capital et Andreessen Horowitz. Ils ont tous deux soutenu la Fondation Dfinity dans un cycle de financement de 105 millions de dollars en 2018.

Fourniture d’évolutivité illimitée

L’objectif principal de l’ordinateur Internet est d’utiliser une plate-forme blockchain autonome pour remplacer une grande partie d’Internet. Ceci, conformément à l’objectif du projet, fournira des contrats intelligents à vitesse Web directement aux utilisateurs.

Il fournira une évolutivité illimitée et offrira une plus grande convivialité et efficacité que les systèmes construits sur une infrastructure traditionnelle.

L’ordinateur Internet est basé sur un protocole décentralisé basé sur le cloud Web 3.0 appelé Internet Computer Protocol. Il utilise une combinaison de machines bode haut de gamme et de centres de données pour héberger la nouvelle version de l’Internet public.