DFL annonce le calendrier 2022/23 ; découvrez le calendrier approximatif du Bayern Munich

Le calendrier de la saison 2022-2023 a été annoncé : selon le calendrier adopté aujourd’hui par le conseil présidentiel de la Fédération allemande de football (DFB), la Bundesliga débutera le 5 août 2022, avec le coup d’envoi de la Bundesliga 2 trois semaines plus tôt le 15. juillet 2022.

Êtes-vous prêt à commencer à regarder vers l’avenir le calendrier du Bayern Munich pour ce qui semble être une saison 2022/23 extrêmement mouvementée ?

Eh bien, vous avez de la chance. Le LDF a fourni un communiqué détaillant le calendrier :

Le calendrier 2022-23 devait tenir compte de la programmation de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Cela signifie qu’il y aura une pause nationale d’environ deux mois en hiver, les dernières journées de l’année civile en Bundesliga (15e journée) et en Bundesliga 2 (17e journée) se dérouleront le week-end du 11 au 13 novembre 2022. Après la Coupe du monde et la pause hivernale qui s’ensuit, les matches de Bundesliga reprendront le 20 janvier 2023, avec le coup d’envoi de la Bundesliga 2 le 27 janvier 2023.

La 34e journée – la dernière journée de la saison de Bundesliga 2022-2023 – est prévue le samedi 27 mai 2023. La 34e journée de Bundesliga 2 aura lieu un jour plus tard, le 28 mai 2023.

Les premiers matchs du DFB-Pokal se dérouleront du 29 juillet au 1er août 2022. La Supercoupe d’Allemagne 2022, qui oppose les champions de Bundesliga aux vainqueurs du DFB-Pokal de la saison précédente, se déroulera le même week-end, le samedi 30. Juillet. Ainsi, les matchs du premier tour de la DFB-Pokal auxquels participent les participants de la Supercoupe sont programmés les 30 et 31 août 2022.

Le deuxième tour du DFB-Pokal suivra les 18-19 octobre 2022, le troisième tour aura lieu les 31 janvier-1er février et 7-8 février 2023, et les quarts de finale sont prévus les 4-5 avril 2023. Les demi-finales auront lieu les 2 et 3 mai 2023. La finale DFB-Pokal aura lieu le 3 juin 2023.

Les dates clés de la saison 2022-23 en un coup d’œil :

Bundesliga, 1re journée : 5-7 août 2022

Bundesliga, 34e journée : 27 mai 2023

Bundesliga 2, 1re journée : 15-17 juillet 2022

Bundesliga 2, 34e journée : 28 mai 2023