DFL dit que le retour des spectateurs semble «réaliste» pour la saison à venir

Dans une saison avec des stades vides, c’est formidable de voir même un petit nombre de fans dans les stades comme le Bayern Munich l’avait fait lors de la finale de la saison. Heureusement, le LDF précise que le retour des spectateurs est réaliste pour la saison à venir, en raison du déploiement du vaccin.

Le LDF soutient la vaccination des joueurs et du personnel volontaires, mais a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de vaccination obligatoire (par kicker):

“Il ne peut pas et n’y aura pas de campagne de vaccination centrale à l’échelle de la ligue – ne serait-ce qu’en raison des réglementations différentes dans les États fédéraux … De plus, c’est en fin de compte la décision de chaque individu de pouvoir ou non être vacciné ou non », explique Ansgar Schwenken, directeur des affaires football de DFL