DFL-Supercup : les stars du Bayern Munich réagissent après avoir remporté leur premier trophée de la saison

Après un début de carrière assez terne en tant que manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a remporté son premier match de compétition mardi et a aidé l’équipe à remporter son premier trophée de la saison en battant le Borussia Dortmund 1-3 en DFL-Supercup.

S’adressant à la presse après le match, les joueurs ont partagé leur exaltation de la victoire mais sont restés fidèles à leur mentalité bavaroise de faim insatiable pour plus.

« L’ambiance était géniale, j’ai vraiment apprécié de jouer à nouveau devant des fans. Dortmund a montré qu’ils étaient une grande équipe. Nous voulions montrer notre qualité dans ce jeu prestigieux et nous l’avons bien fait. Au final, nous méritions de gagner », a commenté Léon Goretzka sur la victoire.

Joshua Kimmich, qui a croisé le fer avec Marco Reus à mi-parcours, a partagé ses réflexions sur le jeu dans le sens de son partenaire au milieu de terrain. Il a déclaré: «C’était un match intéressant et très intense. Les deux équipes ont joué un match de pressing très élevé. Nous avons eu quelques occasions de plus et méritions de gagner. C’était un bon match et nous avons apprécié d’être là-bas. Contre Dortmund, une équipe de grande qualité, la victoire compte double.

La superbe tête de Robert Lewandowski qui a ouvert la ligne de score a été rendue possible par un superbe centre de Serge Gnabry vers la fin de la première mi-temps. La victoire et l’argenterie ajoutée sont un rappel de confiance pour lui, a déclaré le joueur de 26 ans.

“C’était un bon jeu. Nous sommes heureux, cela vous donne confiance en vous. Aujourd’hui, nous étions meilleurs. C’est toujours un match de haut niveau contre Dortmund. Vous voulez gagner la coupe. La façon dont nous avons joué aujourd’hui était aussi un signe.

Le Bayern a un calendrier chargé car il joue trois matchs en une seule semaine – des matchs de Bundesliga contre le FC Köln (22e) et le Hertha Berlin (28e), et un match nul du DFB Pokal en milieu de semaine contre le Bremer SV. Nagelsmann et ses hommes auront hâte de créer et de maintenir une séquence de victoires.

(Citations via FCBayern.de)