DFS se dirige vers Queenstown, Nouvelle-Zélande – WWD

DFS Group a annoncé qu’il ouvrirait un nouveau magasin T Galleria à Queenstown, en Nouvelle-Zélande d’ici la mi-2022, augmentant son investissement en Océanie, qui comprend jusqu’à présent trois sites en Nouvelle-Zélande, des magasins à Sydney, Cairns et un grand développement à venir à Brisbane, L’Australie au complexe Queen’s Wharf.

Le magasin de Queenstown sera situé dans le complexe de vente au détail et de restauration O’Connells, qui fera l’objet d’une rénovation importante par les propriétaires Skyline Enterprises, et occupera à terme 1 800 mètres carrés sur deux étages. Le magasin de Queenstown sera le premier magasin sous le nouveau concept «Resort Galleria» de DFS, a ajouté la firme.

Queenstown, située sur l’île du sud de la Nouvelle-Zélande, est une destination de vacances privilégiée grâce à ses paysages de montagne spectaculaires et est une base populaire pour les sports d’aventure. La ville a connu une croissance de 10% du nombre de visiteurs internationaux de 2017 à 2019, avant les restrictions aux frontières causées par la pandémie de COVID-19, a déclaré DFS, et se classe au deuxième rang des sites les plus visités en Nouvelle-Zélande, recevant environ 1,2 million de visiteurs en 2019.

«Nous sommes très heureux de présenter, pour la première fois à Queenstown, une sélection soigneusement organisée des meilleurs détaillants de luxe et des meilleurs produits locaux, renforçant encore la réputation et l’attrait de ce magnifique complexe parmi les voyageurs du monde les plus exigeants», a déclaré le président du groupe DFS et PDG Benjamin Vuchot.

En rapport:

DFS va ancrer le commerce de détail au complexe de Brisbane’s Queen’s Wharf >>