Dhamaka Trailer Out: Kartik Aryan surprend les téléspectateurs avec son présentateur avide de rôle TRP

Dhamaka sortira sur Netflix le 19 novembre.

La bande-annonce de Dhamaka de Kartik Aaryan est là, et tout comme son titre prend les téléspectateurs avec une tempête qui laisse le souffle coupé. Le film, après avoir diffusé plusieurs teasers, a finalement lancé une bande-annonce à part entière dans laquelle Kartik est considéré comme un jockey de radio devenu présentateur de nouvelles organisant une émission en direct dans une situation de crise. Le film met également en vedette Mrunal Thakur face à Kartik, Vikas Kumar, Amruta Subhash et Vishwajeet Pradhan.

La bande-annonce commence avec Kartik alors qu’Arjun Pathak est exclu de son créneau aux heures de grande écoute, mais un appel inattendu lui fait reprendre son travail. Un terroriste le met en garde contre l’explosion d’une bombe sur la liaison maritime de Bandra. Mais alors qu’il le rejette comme un appel de farce, une explosion le fait sursauter. L’appelant est pris à la télévision en direct, puis le reste est en course jusqu’à l’arrivée. Une attaque terroriste odieuse au cœur du métro est entrecoupée de plans de la vie personnelle de Kartik et des journalistes, les gens du commun restent sur le pont.

Vérifiez la bande-annonce ici

Kartik mettant en lumière son personnage lors du lancement de la bande-annonce a déclaré qu’Arjun, en tant que présentateur de télévision, devra prendre des décisions difficiles qu’il souhaite que personne n’ait à prendre dans sa vie. Le réalisateur Ram Madhvani, faisant l’éloge de Kartik, a déclaré qu’il avait en lui le désir de faire toujours mieux, ce qui a bien fonctionné pour le film. Il espère que sa performance fera parler de lui longtemps après la sortie du film. Madhvani a précédemment dirigé Sonam Kapoor dans Neerja et Sushmita Sen dans Aarya.

Le film sortira sur Netflix le 19 novembre. Le synopsis officiel de Netflix indique qu’un mystérieux appel téléphonique qui permet à un ancien présentateur de télévision de revenir à son émission pourrait lui coûter sa conscience.

Kartik sera ensuite vu dans Bhool Bhulaiyaa 2, le capitaine indien de Hansal Mehta, Freddy de Shashanka Ghosh.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.