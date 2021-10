Dhani lance une nouvelle campagne avec Ayushmann Khurrana

Dhani Services Ltd est une entreprise grand public qui opère via son application Dhani et fournit des soins de santé numériques et des financements transactionnels numériques à ses clients.

Dhani Services Ltd a lancé une nouvelle campagne « Ab Plans Nahin, Payments Push Kar » mettant en vedette l’acteur de Bollywood Ayushmann Khurrana. La campagne a été conceptualisée et créée par Leo Burnett Orchard. Pour Pravin Sutar, directeur créatif de Leo Burnett Orchard, la capacité d’Ayushmann Khurrana à se connecter avec des personnes indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs revenus, a fait de lui la personne idéale pour faire passer ce message.

Les TVC empruntent un parcours humoristique montrant certains des problèmes courants auxquels les gens sont confrontés dans leur vie quotidienne et montrent comment la carte Dhani OneFreedom peut apporter des solutions efficaces à tous ces problèmes. Il établit l’option de pousser le paiement et non ses plans. Ayushmann Khurrana avec son attrait et sa connexion dans toute l’Inde amplifie parfaitement ce message dans son style effervescent caractéristique. « En personnifiant le comportement de « Push-kar », notre campagne cherche à présenter à l’Inde une nouvelle carte « Pay in 3 » qui vous permet de continuer à profiter de votre vie et de gérer vos paiements plus efficacement. Le charme, l’esprit et la relativité d’Ayushmann Khurrana seront un grand atout dans ce voyage », a déclaré Ankit Banga, CMO, Dhani. Selon Ayushmann Khurrana, c’est merveilleux de voir des marques comme Dhani s’attaquer à des problèmes financiers courants et proposer des solutions aussi innovantes.

Dhani Services Ltd est une entreprise grand public qui opère via son application Dhani et fournit des soins de santé numériques et des financements transactionnels numériques à ses clients. Étant la troisième application commerciale la plus téléchargée du pays, l’entreprise n’a cessé de se renforcer pour rassembler une clientèle de plus de 30 millions de clients répartis dans 500 villes en Inde. Avec 9 plus de neuf millions d’utilisateurs actifs par mois, Dhani a continuellement priorisé le besoin de l’heure dans le pays pour concevoir des offres abordables conçues pour aujourd’hui et adaptées pour demain.

Lire aussi : Comment l’industrie du jeu peut tirer parti des stratégies de marketing à la performance

Lire aussi : BharatPe lance la campagne « De Dena Aaram Se » pour postpe

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.