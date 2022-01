Dhani Services lancera une émission publique d’obligations de Rs 300 cr sur la section mardi-IPO

Dhani Loans and Services annonce l’émission publique de NCD garantis et remboursables d’une valeur nominale de 1 000 roupies chacun, a-t-il déclaré lundi dans un communiqué.



Dhani Services, anciennement Indiabulls Ventures, lancera mardi son programme de collecte de fonds de Rs 300 crore par le biais d’une émission publique d’obligations.

L’émission de débentures non convertibles (NCD) a une taille de base de Rs 150 crore avec une option permettant de conserver une sursouscription allant jusqu’à Rs 150 crore, soit un total de Rs 300 crore.

Dhani Loans and Services annonce l’émission publique de NCD garantis et remboursables d’une valeur nominale de 1 000 roupies chacun, a-t-il déclaré lundi dans un communiqué.

L’émission ouvre le 4 janvier 2022 et se clôture le 27 janvier 2022 avec une option de clôture anticipée ou de prolongation.

« Le produit net de l’émission sera utilisé à des fins de prêt, de financement et de remboursement du principal et des intérêts des emprunts existants de la société (au moins 75 %) – et le reste (jusqu’à 25 %) pour à des fins générales de l’entreprise », a déclaré Dhani. Les MNT auront une durée de 370 jours, 24 mois et 36 mois.

Le rendement effectif pour les détenteurs d’obligations pour toutes les catégories est de 10 pour cent pour 370 jours, 10,5 pour cent pour 24 mois et jusqu’à 11 pour cent pour 36 mois d’échéance.

Les MNT, proposées pour être cotées sur l’ESB, ont été notées IVR AA/perspective stable par Infomerics Valuation and Rating.

L’action Dhani Services a clôturé à Rs 161,55 sur l’ESB, en baisse de 2,12 % par rapport à la clôture précédente.

