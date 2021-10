Dhanna Barnique ne souhaite aucune chance à la NBL

NBL / Instagram Dhanna Barnique et Fabién Laurencio de la Concepción

Ce dimanche, la décision du public était connue du dixième concurrent qui est entré dans le manoir de notre beauté latine, et tandis que la chance accompagnait le cubain Fabién de la Concepción, la tristesse était pour la vénézuélienne Dhanna Barnique, qui a dû dire au revoir à la compétition après avoir été éliminé.

Et au milieu de la douleur de l’annonce des résultats, la belle candidate, que de nombreux fans s’attendaient à voir progresser davantage, a ouvert son cœur et a dit ce qu’elle ressentait par rapport au résultat.

Avec une tristesse évidente, mais prenant les choses du côté positif, Dhanna a profité d’une courte interview qu’ils ont faite sur le plateau alors qu’elle quittait la série, et là, elle a remercié la série de l’avoir prise en compte.

« La chance est pour les médiocres. Cela m’a été dit une fois par un professeur de biologie à l’école, donc pour moi (je vous souhaite) tout le succès. Ils ont tous du succès », a déclaré l’ancien candidat à l’émission de téléréalité Univisión.

La jeune femme, originaire de la ville de Caracas, a souligné qu’au lieu de chance, elle préfère souhaiter beaucoup de succès aux demi-finalistes de la saison 12 de Nuestra Belleza Latina.

« A tous, en général, la vérité est que j’ai eu l’occasion de parler à tous, de connaître leur histoire, alors je leur souhaite à tous du succès », a déclaré Dhanna.

Bien qu’elle ait été à mi-chemin de la conquête de son grand rêve d’être couronnée Nuestra Belleza Latina, la Vénézuélienne a avoué qu’elle avait beaucoup appris au cours des semaines où elle faisait partie du programme, depuis qu’elle a commencé son voyage en essayant d’être présélectionnée. .

« De Notre beauté latine, je tire une grande expérience. J’ai beaucoup appris, je me suis beaucoup amusé à chaque défi, à chaque répétition », a déclaré la candidate au titre actuellement détenue par sa compatriote, Migbelis Castellanos.

La « tiktoker » était visiblement touchée dans la vidéo partagée par l’émission sur son compte Instagram, et là, au milieu des larmes, elle montrait la tristesse de n’avoir pas pu entrer dans le Manoir.

« Je ne peux pas parler beaucoup, car je suis très sentimentale, je suis Poissons… », a déclaré Dhanna en pleurant, qui a souligné qu’elle quitte le programme avec de nombreuses expériences vécues qui la remplissent de joie.

« Cela m’a apporté la grande expérience de partager avec des filles de différents pays, des coutumes, des manières de transmettre, de communiquer », a prévenu la jeune femme.

Dhana, que de nombreux adeptes de l’émission voulaient voir passer à la finale de l’émission de téléréalité, qui offre un contrat de 200 000 $ avec Univisión pour travailler sur cette chaîne, a profité de son dernier moment dans l’émission pour envoyer un message de remerciement.

« Je suis extrêmement reconnaissant à la production, au jury et aux personnes qui ont voté pour moi, alors c’est ici, ça ne s’arrête pas, continue Danha et je sais que je trouverai mon chemin pour réaliser mes rêves et aller loin, » dit la belle demoiselle.

