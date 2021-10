Dhanna Barnique parle de son retrait de la NBL

Nuestra Belleza Latina / Instagram Dhanna Barnique a discuté de son retrait de Nuestra Belleza Latina

Ce dimanche, la décision du public était connue du dixième concurrent qui est entré dans le manoir de notre beauté latine, et tandis que la chance accompagnait le cubain Fabién de la Concepción, la tristesse était pour la vénézuélienne Dhanna Barnique, qui a dû dire au revoir à la compétition après avoir été éliminé.

Et au milieu de la douleur de l’annonce des résultats, la belle candidate, que de nombreux fans s’attendaient à voir progresser davantage, a ouvert son cœur et a dit ce qu’elle ressentait par rapport au résultat.

Avec une tristesse évidente, mais prenant les choses du côté positif, Dhanna a profité d’une courte interview qu’ils ont faite sur le plateau alors qu’elle quittait la série, et là, elle a remercié la série de l’avoir prise en compte.

« De notre beauté latine, j’ai tiré une grande expérience. J’ai beaucoup appris, je me suis beaucoup amusé à chaque défi, à chaque répétition. Je ne peux pas trop parler, car je suis très sentimental, je suis Poissons… », a déclaré le concurrent en larmes.

La Vénézuélienne a souligné que la meilleure chose qu’elle ait vécue au cours des quelques semaines où elle était à Nuestra Belleza Latina était de vivre avec ses compagnons et l’équipe de téléréalité.

« Rien, il m’a fallu la grande expérience de partager avec des filles de différents pays, des coutumes, des manières de transmettre, de communiquer », a déclaré la femme de Caracas dans la vidéo partagée par le compte officiel de Nuestra Belleza Latina sur Instagram.

« Je suis super reconnaissant à la production, au jury et aux personnes qui ont voté pour moi, donc, cette chose qui est ici, ne s’arrête pas, continue Danha et je sais que je trouverai mon chemin pour réaliser mes rêves et partir loin », a ajouté l’ex-concurrent avec beaucoup de positivisme.

Et lorsqu’on lui a demandé qui de ses compagnons elle s’entendait le mieux et qui lui manquera le plus, la jeune femme éliminée n’a choisi personne en particulier, mais a dit qu’elle leur souhaitait bonne chance.

« A tous, en général. La vérité est que j’ai eu l’occasion de parler avec chacun d’eux, d’en apprendre davantage sur leur histoire, alors je souhaite à tous de réussir », a déclaré le mannequin.

Comme prévu, l’élimination de Dhanna Barnique a fait du bruit sur les réseaux sociaux, où les followers de la jeune Vénézuélienne ont manifesté leur mécontentement face à la décision.

« Elle est une meilleure candidate que plusieurs qui sont déjà dans le manoir… pas de commentaire », « C’était la reine », « Uyyy ça fait très mal ». Elle me semble être l’une des meilleures », et« Quel dommage. Eh bien, je sais qu’elle aura beaucoup de succès à l’avenir. 🙏🏿✨ ”, étaient quelques-uns des messages qui ont déclenché la suppression.

« Wow je ne peux pas y croire !!!! Dhanna devait être là depuis le début ! Ils en ont choisi plusieurs qui ne méritent pas d’être là 👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽 » et « Magnifique, un chemin plein de bonnes choses t’attend », ont ajouté d’autres fans de Dhanna.

Dites-nous si l’élimination du Vénézuélien vous a semblé juste.