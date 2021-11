Dhanteras 2 novembre 2021 : Comment sera votre horoscope selon votre zodiaque ou rashi ?

Ce Dhanteras, découvrez comment votre horoscope se comportera et quel charisme et facettes porte-bonheur vous devez faire pour profiter de ce festival au zénith et gagner du courage pour une meilleure réussite dans la vie.

Par M. Pankaj Khanna, président, Khanna Gems,

Dhanteras est un moment propice pour investir dans des entreprises financières et acheter des biens. Nos valeurs et nos objectifs façonnent qui nous sommes en tant que personnes. Les choix, les intérêts, les espoirs et les objectifs que nous choisissons pour nous-mêmes et notre société contribuent à développer nos identités. Afin de mieux comprendre quelqu’un ou de générer des prévisions futures précises, connaître son signe du zodiaque est une première étape nécessaire.

1. Bélier

L’achat de bijoux tels que des colliers et des bagues en or, en argent et en diamants vous aidera. Vous pouvez également acheter des lingots d’or et des appareils électroniques comme investissements, mais évitez d’acheter du cuir, de la laine et des cosmétiques fabriqués à partir de produits d’origine animale. Passer à des produits sans cruauté augmentera vos chances de chance.

2. Taureau

Les bijoux et les ustensiles de cuisine en or, argent ou bronze sont des investissements conseillés. C’est aussi un bon moment pour acheter des bijoux que vous lorgnez depuis un certain temps car pendant ce temps, les problèmes auxquels vous avez été confronté seront résolus, vous apportant plus de bonheur. Cependant, abstenez-vous d’acheter toute sorte de gadgets électriques.

3. Gémeaux

Dhanteras sera un moment propice pour redécorer et rénover votre maison avec des meubles et une décoration intérieure. Il est conseillé d’investir dans des biens immobiliers tels que des terrains et des biens immobiliers. Vous pouvez également acheter des bijoux en or et en argent.

4. Cancer

Vous devriez acheter des articles au nom des membres de votre famille plutôt qu’à votre nom. Il est suggéré d’investir uniquement dans des articles électroniques tels que des gadgets, des véhicules et de s’abstenir d’investir dans des métaux et des bijoux.

5. Lion

Vous devriez investir dans des bijoux et des ustensiles en or et en argent. Si vous vouliez acheter un gadget ou un véhicule coûteux, ce sera le moment idéal pour vous, sauf pour les deux-roues. S’abstenir d’investir en bourse et dans l’immobilier. Conversez votre principal avoir financier pour l’avenir.

6. Vierge

Vous pouvez dépenser votre argent pour acheter des gadgets, des appareils électroniques, des véhicules ou même des terrains. Si vous envisagez d’acheter un appartement ou de construire une nouvelle maison, ce sera l’occasion idéale de le faire. N’investissez pas dans l’or, l’argent ou les diamants car cela pourrait ne pas vous porter chance.

7. Balance

Cette occasion n’est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans quoi que ce soit, principalement des bijoux. Pour la saison des fêtes, vous pouvez acheter des articles tels que de nouveaux vêtements et jouets pour enfants à des fins de cadeau en leur nom.

8. Scorpion

Vous pouvez acheter des bijoux pour votre conjoint et vos enfants principalement en or, diamant et argent. Évitez les dépenses extravagantes et les investissements immobiliers. Les bijoux en or apporteront chance et prospérité à votre famille.

9. Sagittaire

Cette saison des fêtes sera l’une des meilleures opportunités pour vous d’acheter tous les articles que vous désirez. Les bijoux en or et en argent vous porteront chance et vous aideront à combler toutes vos envies.

10. Capricorne

Les Capricornes peuvent acheter tout ce qu’ils désirent, que ce soit des bijoux, de l’électronique, des véhicules ou des biens. En particulier, l’investissement dans les terres et les métaux s’avérera très bénéfique pour vous.

11. Poissons

Vous pouvez acheter des articles pour vous-même, qu’il s’agisse de gadgets, de véhicules, de meubles ou de décoration intérieure.

Cette période sera très propice pour investir dans tout sauf les immobilisations, les marchés boursiers ou les fonds communs de placement.

12. Verseau

Vous pouvez acheter des bijoux en or, en argent et en pierres précieuses. Vous pouvez également acheter des ustensiles en argent, en bronze ou en bois. Tout type d’investissement sera porte-bonheur et sûr pour vous, à l’exception des actions boursières et des fonds communs de placement qui pourraient ne pas être en votre faveur.

(L’auteur est le président de Khanna Gems. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

