Dhanteras 2021 : Connaître les Dhanteras Puja Shubh Muhurat, Pujan Vidhi et les mantras spéciaux

Diwali, une célébration de cinq jours, commence à Dhanteras.

Par M. Pankaj Khanna, Président, Khanna Gems

Cette année, les Dhanteras seront célébrés le mardi 2 novembre 2021. TrayodashiTithi de Krishna Paksha au mois de Kartik est le jour où cette fête est célébrée chaque année. Diwali, une célébration de cinq jours, commence à Dhanteras. En raison du fait que l’anniversaire de Lord Dhanvantari tombe le jour de Trayodashi, cette célébration est connue sous le nom de Dhanteras. Ce jour-là, la déesse Lakshmi et le seigneur Dhanvantari sont vénérés.

Selon les croyances religieuses, c’est un moment propice pour acheter de l’or, de l’argent, des bijoux, des véhicules, des maisons, des biens immobiliers et bénéficier de gains financiers et de prospérité.

Dhanteras Puja Shubh Muhurat

Date de Dhanteras– 2 novembre 2021, mardi

Temps propice de DhanTrayodashi Puja- 17h25 à 18h.

PradoshKaal – 17h39 à 20h14.

Période du Taureau – de 18h51 à 20h47

Dhanteras Pujan Vidhi

Les gens devraient mettre de nouveaux vêtements, orner leurs maisons et faire des rangolis pour leur porte d’entrée le matin. Cela signifie l’accueil de Lakshmi, la déesse hindoue de la richesse. La farine de riz ou la poudre de gulal peuvent être utilisées avec des pétales de fleurs pour produire de beaux rangolis par les fidèles. Les petites empreintes de pas de la déesse Lakshmi indiquent sa présence.

Pour leur sthapana, posez une image de Lord Dhanvantari, Mata Mahalakshmi et Lord Kubera sur un tissu rouge. Devant eux, allument des diyas, des lampes à ghee et des bâtons d’encens. Prasad devrait inclure des fleurs rouges, des fruits et des bonbons. Offrez aux dieux les ustensiles en métal et les bijoux de votre ménage afin d’atteindre plus de richesse. Enfin, récitez les mantras spécifiques suivants.

La récitation de ces mantras vous apportera bonne fortune, richesse et prospérité pendant les dhanteras

Festival

Adorer le seigneur Dhanvantari

Lord Dhanwantari, l’inventeur de l’Ayurveda, est vénéré pour la santé et le bien-être de la famille.

Chant:

« Om NamoBhagavateMahaSudharshanaVasudevayaDhanvantaraye ; AmruthaKalasaHasthaayaSarvaBhayaVinasayaSarvaamayaNivaranayaThriLokyaPathayeThriLokyaNidhaye Sri Maha Vishnu Swarupa Sri DhanvantriSwarupa Sri SriSriAoushata Chakra Narayana Swaha”

Sens:

Nous prions Dieu, qui est Sudharshana Vasudeva Dhanvantri. Il tient la kalasha pleine de nectar d’immortalité. Lord Dhanvantri supprime toutes les peurs et les maladies. Il est le bienfaiteur et le conservateur des trois mondes. Comme Lord Vishnu, Dhanvantri a le pouvoir de guérir nos âmes. Nous nous inclinons devant le Seigneur de l’Ayurveda.

Adorer le Seigneur Kubera

Chant:

« Om YakshyayaKuberayaVaishravanaayaDhanadhanyadiPadayehDhana-DhanyaSamreeddhing Me DehiDapayaSwaha »

Sens:

Kubera, le seigneur des yakshas, ​​accorde-nous richesse et prospérité. De plus, vous pouvez également chanter KuberYantra et KuberStotra. Adorer la déesse Lakshmi

La déesse Lakshmi est vénérée pendant les Dhanteras pendant le PradoshKaal. Étalez un morceau de lin frais avec une poignée de grains au centre avant de commencer les rites. Une plate-forme surélevée doit être utilisée pour étendre le tissu. Un kalash à moitié rempli d’eau bénite de Ganga, une noix de bétel, une fleur, une pièce d’or ou d’argent et des grains de riz doivent être conservés ensemble. Conservez également les feuilles de mangue dans le kalash.

Dessinez un lotus avec haldi sur les grains de riz et placez l’idole de la déesse Lakshmi dessus, selon les rites. L’idole du Seigneur Ganesha devrait également être conservée, et les hommes d’affaires devraient stocker leurs livres d’affaires critiques près de l’idole de la déesse Laksmi. Les dévots doivent allumer une lampe et présenter des fleurs, du haldi et du vermillon à la déesse Lakshmi, au seigneur Ganesha et au Kalash.

Chant:

« Om ShreemHreemShreemKamaleKamalalayePraseedPraseed Om ShreemHreemShreemMahalakshmayeNamaha »

De plus, vous pouvez également chanter Lakshmi Stotra, Lakshmi Chalisa et Lakshmi Yantra.

Vous devriez de préférence vous faire aider par un pandit érudit pour mener la Dhanteras Puja à la maison avec des rituels appropriés.

Un Dhanteras très heureux et en sécurité !

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: L’article est à titre informatif seulement. Il est recommandé de demander l’avis d’un prêtre/expert religieux avant de réciter ces mantras.

(L’auteur est le président de Khanna Gems. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.