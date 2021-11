Dhanteras 2021: les bijoutiers voient des ventes pétillantes cette saison des fêtes après la morosité de Covid

La flambée de la demande a également été déclenchée par la prochaine saison des mariages. (Image : Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les entreprises de bijouterie jubilent en cette saison des fêtes et en particulier pour Dhanteras ou Dhantrayodashi qui marque le premier jour des célébrations de cinq jours de Diwali, même si l’achat de bijoux ou d’ustensiles sur Dhanteras est considéré comme de bon augure dans l’hindouisme. Alors que Covid a refroidi les esprits festifs l’année dernière, les micro et petits détaillants, les grossistes et les fabricants cette année sont certains de dépasser les niveaux de 2019 en raison de la baisse des prix de l’or par rapport à l’année dernière, de la reprise économique et de la forte demande des clients au milieu des assouplissements de Covid et taux de vaccination plus élevé.

« Par rapport à 2019, une amélioration supplémentaire de 10 à 15 % est attendue du volume des ventes cette année pour les détaillants. Sur cinq jours de festivités de Diwali, Dhanteras et Pavda (dans l’ouest de l’Inde) sont des jours de muhurta où les ventes sont maximales. Les deux jours sont le baromètre de la performance de la saison. L’or a été fort cette année, tandis que le diamant se porte bien également, même si pendant la pandémie, les gens s’attendaient à ce que le diamant ralentisse. Les taux de l’argent sont également favorables maintenant », a déclaré Ashish Pethe, basé à Mumbai, associé, Waman Hari Pethe Jewelers et président de l’organisme indien de l’industrie des pierres précieuses et de la joaillerie – All India Gem & Jewellery Domestic Council à Financial Express Online.

Le prix de l’or est passé de 52 000 Rs pour 10 grammes en novembre de l’année dernière à 47 000 Rs pour 10 grammes le 1er novembre 2021, tandis que l’argent est passé de 74 000 Rs pour le kg en mai de cette année à 64 000 Rs pour le kg. Saiyam Mehra, qui dirige Unique Chains à Mumbai, fabriquant des bijoux en or, a déclaré que bien que le secteur ait déjà atteint les niveaux d’avant Covid, il n’a pas encore compensé les ventes perdues pendant la pandémie.

« Les gens avaient pré-réservé des bijoux à livrer sur Dhanteras il y a près d’un mois. Cette année, les ventes seront supérieures aux niveaux de 2019. Étant donné que les prix de l’or sont stables, de plus en plus de clients arrivent. Nous nous attendons à ce que cette stabilité se poursuive en cette période des fêtes avant que les prix n’augmentent. Pour les détaillants et les fabricants, il faudra six mois de plus pour combler la lacune des ventes pendant environ 12 mois pendant Covid. Les détaillants ont acheté des marchandises de 50 à 70 % de plus cette saison par rapport aux niveaux de 2019 auprès des grossistes et des fabricants », a déclaré Mehra à Financial Express Online.

Il est important de noter qu’il y a eu une croissance de 47% d’une année sur l’autre de la demande d’or en Inde au cours du trimestre juillet-septembre à 139,1 tonnes suite à une forte reprise de l’activité économique et de la demande des consommateurs, selon un rapport du World Gold Council. , a rapporté PTI. Au cours de la même période l’année dernière, la demande globale était de 94,6 tonnes tandis que sa valeur a augmenté de 37% à Rs 59 330 crore contre Rs 43 160 au cours de ladite période. La valeur de la demande totale de bijoux a augmenté de 48% à Rs 41 030 crore pour le trimestre de septembre de cette année, contre Rs 27 750 crore il y a un an.

« Les prix de l’or cette saison des fêtes sont en hausse de près de 30 % par rapport à la saison 2019, mais d’environ 8 % en baisse par rapport à l’année dernière. Par conséquent, alors que le volume d’achat peut diminuer, le pouvoir d’achat restera le même parmi les clients. La ruée est forte sur les marchés de détail depuis Navratri », a déclaré à Financial Express Online Prithviraj Kothari, président national de l’India Bullion and Jewellers Association.

Kothari a déclaré que puisque le prix oscille autour d’un certain montant depuis un certain temps, les clients sont en mesure de mieux planifier leurs achats au lieu d’attendre que les prix se stabilisent. L’argent a également été bon car le prix se situe dans la zone confortable. La demande ne manque pas cette année pour les bijoux, a-t-il ajouté.

La forte augmentation de la demande a également été déclenchée par la prochaine saison des mariages, qui représente 60 à 65 % des parts du marché de détail de l’or. La demande refoulée d’or sur le marché et les niveaux de prix confortables ont encouragé les clients à acheter également pour les mariages, y compris ceux qui ont été reportés de l’année dernière en raison de Covid, selon Pethe. La saison des mariages en Inde s’étend généralement d’octobre à janvier et de mi-avril à mai.

«Nous constatons que les gens achètent des bijoux lourds, des collections de mariée pour leur mariage qui ont été suspendues ou reportées en raison des restrictions de Covid à différentes étapes. Avec le ralentissement de la pandémie et grâce à la campagne de vaccination à l’échelle nationale, les gens reviennent lentement et progressivement à une vie normale. L’économie indienne rebondit fortement. Ce sont de bons indicateurs pour cette saison des fêtes et la saison des mariages à venir. Par conséquent, je pense que le marketing euphorique sera un déclencheur pour les ventes de Dhanteras cette année qui devraient revenir aux niveaux d’avant Covid, avec une augmentation de 15 à 20% par rapport à l’année dernière », Suvankar Sen, PDG de Senco Gold and Diamonds a déclaré à Financial Express Online.

Senco s’attendait également à ce qu’environ 5 % de ses ventes totales proviennent de ses activités en ligne sur Dhanteras. Alors que la pandémie avait renforcé l’intérêt des clients pour l’achat de bijoux en ligne, le marché a été largement tiré par le facteur toucher et sentir. La part des revenus en ligne est restée à moins de 5% sur le marché de la bijouterie de détail, selon un rapport de l’agence de notation ICRA l’année dernière. BlueStone, CaratLane et Melorra sont quelques-uns des autres acteurs du marché des bijoux en ligne en Inde.

« Au cours des dernières années, les ventes en ligne ont connu une croissance multiple, car de plus en plus de personnes se sont familiarisées avec le canal en ligne. Cependant, sa part est toujours inférieure à un chiffre alors qu’elle pourrait atteindre 8 à 10% dans peut-être deux ou trois ans », a déclaré Pethe.

