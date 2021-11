Dhanteras 2021 : l’or affiche un rendement de 52 % au cours des 3 dernières années ; facteurs clés pour pousser les prix de l’or et de l’argent à la hausse cette année

L’or et l’argent n’ont jamais perdu leur éclat historiquement et cette année ne fera pas non plus exception

Par Bhavik Patel

L’or a donné un rendement tiède (-6,2%) si l’on compare les rendements du dernier Diwali à ce Diwali. Cependant, à long terme, l’or a donné des rendements positifs à savoir 59% (5 dernières années), 61,8% (4 dernières années), 52,2% (3 ans) et 24,8% depuis Diwali 2019. La raison de la sous-performance de l’année dernière était l’afflux de liquidités sur les marchés boursiers. L’afflux de liquidités s’est dirigé vers des actifs plus risqués comme les actions et l’immobilier, ce qui a permis à ces actifs de générer des rendements élevés, laissant les métaux précieux comme l’or et l’argent peiner à trouver leur élan. Mais les choses changent maintenant. Nous sommes à l’ère de l’inflation élevée et la politique monétaire laxiste n’est plus la nécessité du moment. C’est la politique monétaire laxiste qui a aidé les économies mondiales à sortir de la pandémie de covid et avec le rebond des économies, les banques centrales cherchent à assouplir les politiques monétaires laxistes.

La Banque du Canada a surpris la semaine dernière en mettant fin à son programme d’assouplissement quantitatif et en repoussant son calendrier de hausse des taux. Le Brésil, la Corée du Sud et la Turquie ont déjà relevé leurs taux d’intérêt et la Fed américaine commencera à réduire son programme d’achat d’actifs à partir de novembre. Bref, tous ces facteurs qui ont aidé les investisseurs à se détourner de l’or et à s’intéresser aux marchés boursiers s’estompent. L’inflation ne sera plus transitoire et dans l’environnement de hausse des taux d’intérêt, l’or en a traditionnellement profité. Nous n’attendons pas de rendements élevés à deux chiffres mais suffisants pour battre la hausse annualisée de l’indice d’inflation des coûts qui est d’environ 5,6%.

Les avoirs dans les ETF adossés à l’argent ont chuté par rapport à un sommet historique plus tôt en 2021, bien qu’ils restent élevés par rapport aux années précédentes. La demande des investisseurs pourrait se rééquilibrer à l’horizon 2022 si l’inflation persiste et que la croissance stagne. La perturbation continue de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des prix de l’énergie pourraient saper les perspectives de croissance économique, ce qui entraînerait une correction des actions et profiterait à l’or et, par extension, à l’argent.

Sans oublier que lorsque le monde cherche à être décarboné, l’argent est l’ingrédient principal des panneaux solaires et joue un rôle important dans la révolution verte. Pourquoi le monde a évité l’argent cette année est un mystère, mais ils ne peuvent pas ignorer l’argent pendant longtemps car les fondamentaux indiquent toujours une forte demande physique et une offre limitée.

Dhanteras a toujours été une occasion propice pour l’achat d’or et d’argent en Inde. L’or et l’argent n’ont jamais perdu de leur éclat historiquement et cette année ne fera pas non plus exception. Même à des fins d’investissement, tous les facteurs indiquent de bons rendements pour l’or et l’argent.

(Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

