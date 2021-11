Dhanteras 2021 : Pourquoi cela peut être l’occasion idéale de commencer votre parcours d’investissement dans les crypto-monnaies

Image représentative

Par Edul Patel

La plupart des Indiens considèrent les festivals comme une occasion propice pour investir dans l’or et d’autres actifs. Alors que l’or est généralement considéré comme la classe d’actifs la plus sûre, investir dans l’or comporte son lot de défis. Tout d’abord, le stockage de l’or physique peut être une tâche fastidieuse. Deuxièmement, le capital requis pour investir dans l’or est assez élevé. De plus, le retour sur investissement dans l’or est assez faible, car il n’y a pas beaucoup d’appréciation du capital dans l’or.

Cependant, les investisseurs en or diraient que les éléments clés associés à l’or sont sa capacité à constituer une couverture contre l’inflation. Bien que traditionnellement c’était vrai, ce n’est peut-être plus le cas maintenant ! L’impression imprudente de monnaie par les banques centrales du monde entier a fait grimper l’inflation beaucoup plus haut, dépassant presque l’appréciation du capital en or.

La population plus jeune en Inde commence lentement à explorer des avenues d’investissement au-delà de l’or pour la diversification. Et entre ainsi dans la classe d’actifs des crypto-monnaies qui ont réussi à surperformer toutes les autres classes d’actifs de miles. Cette classe d’actifs a donné un retour sur investissement massif et est entièrement numérique, éliminant ainsi les tracas liés au stockage d’un actif physique de grande valeur. Contrairement à l’or, investir dans des crypto-monnaies n’a pas besoin d’un capital élevé pour démarrer.

Avec la prise de conscience croissante des investisseurs, plusieurs Indiens ont déjà fait le premier pas vers l’investissement dans les crypto-monnaies. Plusieurs plates-formes de crypto-monnaie, dont de nombreuses mondiales, intensifient leurs efforts pour inciter les Indiens à investir pendant ce Dhanteras. Les campagnes de parrainage et autres activités promotionnelles ont connu une augmentation massive ces derniers temps. De nombreuses plateformes intensifient également leurs efforts pour éduquer les investisseurs sur la façon d’évaluer les investissements. Cette approche à long terme pour construire une communauté d’investisseurs est en fait une étape assez progressive. Cela garantit que les gens voient cela comme une classe d’actifs qui aiderait à créer de la richesse à long terme. Ce Dhanteras pourrait être le moment idéal pour franchir cette étape vers le démarrage d’un plan d’investissement systématique dans la cryptographie. Choisir quelques-unes des meilleures crypto-monnaies et les diversifier serait la meilleure voie à suivre.

Les crypto-monnaies doivent être considérées comme n’importe quelle autre classe d’actifs. Plusieurs personnes se lancent dans ce segment en cherchant à faire des retours 100x en quelques jours. Avec cet objectif, ils investissent dans des pièces aléatoires, et finalement une grande majorité d’entre eux perdent de l’argent. Ce n’est pas investir et cela s’apparente au jeu. La première étape pour entrer dans cette classe d’actifs serait d’examiner les 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière. Ces pièces ont résisté à l’épreuve du temps et ont atteint jusqu’ici. La diversification entre ces jetons serait le meilleur moyen de commencer le parcours d’investissement en cryptographie. Avec le temps, les investisseurs pourraient se tourner vers des jetons avec une capitalisation boursière plus faible et de bons cas d’utilisation qui offriraient en fin de compte d’excellents rendements.

Les crypto-monnaies ne sont pas un schéma pour devenir riche rapidement. Les investisseurs doivent comprendre que tous les investissements comportent un risque inhérent. Puisqu’il s’agit encore d’une classe d’actifs non réglementée, le risque associé est plus élevé. Les investisseurs ne devraient pas envisager d’investir plus de 5% de leur valeur nette dans les cryptos. S’attendre à des rendements irréalistes en fait une proie aux stratagèmes de Ponzi, et cela doit être évité à tout prix. Un bon investissement dans les crypto-monnaies pourrait générer un rendement décent de 5% par mois. Cela signifie essentiellement que les investisseurs pourraient doubler leur capital en un peu plus d’un an ! Tout investisseur chevronné accepterait volontiers de tels rendements.

Ce Dhanteras pourrait être l’occasion idéale de franchir cette étape et de commencer ce voyage d’investissement dans les crypto-monnaies. Cette classe d’actifs doit absolument figurer dans le portefeuille de tous les investisseurs. La capacité à générer de l’alpha ou des rendements est énorme. Cela étant dit, la diversification est l’élément le plus essentiel. Cela signifie qu’il faut investir dans différentes classes d’actifs telles que les actions, l’immobilier, l’or et les produits à revenu fixe tels que les dépôts fixes, en plus d’investir dans les cryptos.

Edul Patel est PDG et co-fondateur de Mudrex, une plateforme mondiale d’investissement en cryptographie basée sur des algorithmes. Les opinions exprimées sont personnelles.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cet article sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

