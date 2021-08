dHEDGE atteint la deuxième étape du déploiement de polygones | Invezz

in

dHEDGE, un protocole de gestion d’actifs décentralisé populaire, vient de publier l’implémentation V2 de Polygon (MATIC / USD). Non seulement cela, mais la nouvelle plate-forme est également dotée d’une nouvelle fonctionnalité : une intégration avec l’un des plus grands DEX du marché, SushiSwap (SUSHI / USD).

Annonce dHEDGE V2 ⋮⋮ En direct maintenant sur @ 0xPolygon avec @SushiSwap 🎉🍣 Depuis le quatrième trimestre 2020, dHEDGE V1 a soutenu une communauté d’investisseurs DeFi et de gestionnaires de pool Pour faire face à la flambée des frais de gaz, l’équipe s’est mise à travailler sur une solution avec dHEDGE V2https : //t.co/9gQ7lf6i3q 1/4 – dHEDGE (@dHedgeOrg) 2 août 2021

La V2 introduit un framework GOAT avancé, abréviation de Protected Open Access Transaction Framework. Selon Henrik Andersson du projet, le framework permet aux utilisateurs de la v2 d’accéder à toutes les applications DeFi approuvées que le dHEDGE DAO peut avoir sur liste blanche.

Un autre avantage du nouveau cadre est qu’il sera en mesure d’améliorer considérablement la vitesse à laquelle le protocole peut mettre en œuvre de nouvelles intégrations avec d’autres protocoles. Essentiellement, comme Andersson l’a décrit, cela fonctionnera comme un cadre général utilisé pour ajouter le support dApp. En d’autres termes, il n’est plus nécessaire de créer à partir de zéro des plugins et des connexions spécifiques pour chaque dApp. Au lieu de cela, le projet peut simplement utiliser le framework pour ajouter des dApps à la liste blanche, et les résultats seraient tout aussi bons.

Avantages du cadre GOAT

dHEDGE est un jeune projet, qui a été lancé l’année dernière. Initialement, sa première version ne permettait aux gestionnaires de fonds que de spéculer sur les actifs que le protocole Synthetix avait fournis. Cependant, le framework GOAT v2 permet plus, car les gestionnaires de fonds peuvent désormais également accéder à n’importe quel protocole basé sur EVM (Ethereum Virtual Machine). Bien sûr, tant que dHEDGE DAO le met en liste blanche en premier. De cette façon, les gestionnaires d’actifs peuvent même proposer une agriculture de rendement aux investisseurs, ouvrant de nouvelles opportunités.

Après sa sortie, la v2 permettra également la prise en charge de SushiSwap DEX, comme mentionné. Cependant, ce n’est que le début, car dHEDGE DAO recherche déjà d’autres protocoles populaires dans le secteur DeFi qu’ils pourraient prendre en charge. Andersson a laissé entendre que l’option la plus intéressante en ce moment est Aave. Il n’a pas encore confirmé l’intégration, mais a révélé que dHEDGE DAO étudie le protocole.

Il a ajouté que le marché monétaire décentralisé permettrait aux gestionnaires d’actifs d’emprunter plusieurs actifs et de les mettre à disposition pour la vente à découvert. Cependant, la principale motivation derrière la v2 reste l’atténuation des frais de gaz, en raison des frais élevés associés à la négociation sur le L1 d’Ethereum.

