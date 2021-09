dHEDGE intègre les flux de prix Chainlink en direct sur Polygon

dHEDGE a intégré des sources de prix en direct Chainlink (LINK / USD) dans le réseau principal Polygon (MATIC / USD) pour augmenter le nombre d’actifs disponibles sur la plate-forme et assurer une transmission précise des prix Oracle pour tous, comme Invezz l’a appris dans un communiqué de presse. Chainlink a la réputation bien méritée d’être l’étalon-or pour les réseaux Oracle. En permettant aux contrats intelligents d’accéder aux données du monde réel et à l’informatique hors chaîne, Chainlink a amélioré ses capacités et sécurisé des dizaines de milliards de valeur au sein de l’écosystème DeFi.

Mises à jour à faible latence à un coût minimal

Chainlink maintient également des garanties de fiabilité et de sécurité, une partie indivisible de la technologie blockchain. Un aspect clé est que Chainlink Price Feeds rend les mises à jour à faible latence disponibles à des coûts minimes sur le réseau Polygon pour maintenir les prix des actifs en chaîne conformes aux conditions du marché mondial.

Intégrations avec Quickswap, 1 pouce, Balancer en cours

dHEDGE est un guichet unique pour la création et la gestion de hedge funds décentralisés. Les utilisateurs de la plate-forme peuvent choisir parmi un certain nombre de stratégies en fonction des performances passées. Il permet aux gestionnaires de gérer des groupes gérés activement ou de mettre en œuvre des stratégies de trading quantitatives et algorithmiques. Pour le moment, la plateforme Sushi propose des fonctions commerciales. Une fois les intégrations 1 pouce, Quickswap et Balancer lancées, les gestionnaires bénéficieront d’encore plus de flexibilité.

Ermin Nurovic, co-fondateur de dHEDGE, a commenté l’association :

»Chainlink était un choix facile lorsqu’il s’agissait de mettre en œuvre une solution Oracle de tarification pour dHEDGE. La sécurité est de la plus haute importance pour nous et Chainlink a fait ses preuves dans la fourniture de données de prix précises pendant la volatilité du marché et la congestion du réseau les plus extrêmes.

Nœuds fiables, données de haute qualité, etc.

dHEDGE a sélectionné les sources de tarification de Chainlink car elles sont conçues selon des normes élevées en termes de nœuds, de données, d’infrastructure, de performances, etc. Une vaste collection de nœuds Oracle sécurisés, autonomes et résilients Sybil sécurisent les sources de données de tarification de Chainlink. Ils sont exploités par des fournisseurs de données, des entreprises et des équipes DevOps de premier plan avec un historique impressionnant de performances en chaîne.

Agrégateur de données premium

Chainlink Price Feeds prend ses données exclusivement auprès d’agrégateurs de données premium, ce qui donne des données de prix pondérées en volume, agrégées à partir de centaines d’échanges et effacées des volumes suspects.

Infrastructure décentralisée et performances transparentes

Enfin, les sources de données de tarification sont décentralisées au niveau du nœud Oracle, de la source de données et des niveaux réseau. Tout le monde peut surveiller les flux en temps réel.

