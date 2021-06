DHFL, GAIL, Bata India, PNB Housing, Tata Motors, Adani Enterprises, les actions de la Bandhan Bank en bref

in

Les analystes disent que le ratio de baisse anticipée, bien que positif, est en baisse et montre donc des signes de prise de bénéfices sur les marchés

Les indices boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir à plat mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty dans les premiers échanges. Lors de la session précédente, Sensex a clôturé à 52 275, tandis que l’indice Nifty 40 a terminé en baisse de 11,55 points à 15 740. Les analystes disent que le ratio avance-baisse, bien qu’il soit positif, est en baisse et montre donc des signes de prise de bénéfices sur les marchés. « La rotation sectorielle se poursuit, tout comme une rotation spécifique des actions basée sur les nouvelles et les développements. 15630-15840 reste le groupe du Nifty à court terme », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities.

Focus sur les actions

GAIL, Bajaj Santé : Sociétés cotées à l’ESB, dont GAIL India, Bata India, Bajaj Healthcare, BCL Industries, Dynamic Cables, Gayatri Highways, GSS Infotech, Indian Metals & Ferro Alloys, Indraprastha Medical Corporation, Munjal Auto Industries, Shivam Autotech, Star Cement, Taneja Aerospace et TeamLease Services devrait annoncer ses résultats du trimestre de janvier à mars le 9 juin.

DHFL : Bien que le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) ait approuvé le plan de résolution de Piramal Capital and Housing Finance (PCHFL) pour Dewan Housing Finance (DHFL), certaines parties prenantes se préparent à saisir les tribunaux supérieurs pour contester l’ordonnance. 63 Moons Technologies a déclaré mardi qu’elle allait contester l’approbation par le NCLT du plan de résolution de la DHFL.

PNB Financement Logement : La société de conseil en procuration Stakeholders Empowerment Services (SES) a déclaré mardi que l’émission préférentielle proposée par PNB Housing Finance est contraire aux intérêts des actionnaires publics, des actionnaires de PNB et du gouvernement.

Banque Bandhan : La Reserve Bank of India a approuvé le renouvellement du mandat de Chandra Shekhar Ghosh, MD et PDG de Bandhan Bank, pour une période de trois ans. La RBI dans sa communication du 8 juin a approuvé le renouvellement du mandat de Ghosh pour une période de trois ans, avec effet au 10 juillet 2021.

Moteurs Tata : La société a déclaré avoir constitué une nouvelle filiale nommée TML CV Mobility Solutions Limited pour fournir des services de bout en bout d’exploitation, de réparation, de contrats de maintenance annuelle (AMC) et de services de gestion de flotte (FMS) pour sa gamme de produits, y compris les véhicules électriques. .

Entreprises Adani : Adani Enterprises Ltd a constitué une filiale en propriété exclusive, à savoir Mundra Windtech Limited, pour la fabrication de générateurs d’éoliennes et d’autres auxiliaires.

