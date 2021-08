DHFL : la NCLAT émet des avis suite au plaidoyer de Wadhwan

in

Le tribunal a publié l’affaire le 16 septembre pour une nouvelle audience avec une foule de demandes connexes.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a publié lundi des avis à l’administrateur nommé par la RBI, au comité des créanciers et à Piramal Capital, qui est devenu le soumissionnaire retenu pour Dewan Housing Finance Corporation (DHFL). Les avis ont été émis à la suite d’un appel déposé par l’ancien promoteur du prêteur hypothécaire en faillite, Kapil Wadhwan.

Wadhawan a déposé une demande auprès du tribunal d’appel contestant l’ordonnance du 19 mai du tribunal de Mumbai du National Company Law Tribunal (NCLT) qui avait approuvé le plan de résolution de 34 250 crores de Piramal pour DHFL.

« Émettre un avis. Les intimés doivent déposer une réplique dans un délai de deux semaines. Une duplique, le cas échéant, peut être déposée dans la semaine qui suit. Les parties doivent déposer de brèves observations écrites, ne dépassant pas trois pages, et des copies des jugements sur lesquels elles souhaitent se référer ou s’appuyer, dans un délai de trois semaines », a déclaré la formation de deux membres du NCALT, dirigée par son président par intérim AIS Cheema.

Au cours de la procédure, Kapil Sibal, comparaissant au nom de Wadhwan, a fait valoir que l’appel devait être entendu rapidement et a déclaré que la poursuite du processus de résolution devrait être subordonnée au résultat de l’appel. « Nous avons déjà indiqué dans des affaires connexes que les questions soulevées doivent être tranchées. Lorsque les appels seront tranchés, les parties seront liées par le résultat. Nous ne voulons faire aucun commentaire car l’effet de l’attente d’un appel est une question de droit », a-t-il déclaré.

Le NCLAT avait suspendu le 25 mai l’ordonnance du NCLT du 19 mai, qui avait ordonné à l’administrateur de DHFL d’examiner l’offre de règlement faite par Wadhwan, mais a déclaré que cette affaire ne constituerait pas un obstacle à l’adoption de l’ordonnance relative au plan de résolution. de l’adjudicataire.

