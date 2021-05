DHFL: RBI n’a jamais été en faveur de l’offre de règlement de Wadhawan

Les prêteurs de DHFL ont été surpris par l’ordonnance du 19 mai de la NCLT, leur demandant de considérer l’offre du promoteur évincé Kapil Wadhawan pour la société.

Par Ankur Mishra

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) n’a jamais été favorable à l’examen de l’offre de règlement de Kapil Wadhawan pour la Dewan Housing Finance Corporation (DHFL). La position du régulateur a été clarifiée lors de la présentation de RBI devant le banc de Mumbai du National Company Law Tribunal (NCLT) le 15 janvier 2021. Mardi, la soumission du régulateur a été lue par le conseil du Comité des créanciers (CoC) de National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT), où l’ordonnance du tribunal inférieur a été annulée.

RBI, dans sa présentation à NCLT Mumbai le 15 janvier 2021, avait déclaré: «Accorder au demandeur (Kapil Wadhawan) même une occasion de présenter une offre de règlement peut équivaloir à permettre au demandeur de tirer profit de son propre tort, ce qui conduit à la chute complète du DHFL et, par conséquent, des différentes parties prenantes.

La position de la Banque de réserve est importante car le régulateur avait renvoyé la DHFL pour une procédure d’insolvabilité. DHFL est la première entreprise de services financiers à être renvoyée devant le tribunal des faillites après que le gouvernement a notifié les règles de renvoi des prestataires de services financiers (PSF) le 15 novembre 2019. Contrairement aux procédures d’insolvabilité pour les entreprises d’autres secteurs, un créancier ou un débiteur du PSF ne peut pas approcher le tribunal sans être référé par un organisme de réglementation.

Le régulateur a également soulevé des inquiétudes sur les infractions graves alléguées par les Wadhawans et a déclaré: «Il est pertinent de mentionner ici que le demandeur est l’ex-promoteur du DHFL contre lequel diverses procédures, civiles et / ou pénales, ont été engagées, alléguant une fraude fraude, siphonnage de fonds et autres délits graves. Le demandeur est actuellement en détention judiciaire et la plupart des organismes de réglementation tels que CBI, EoW, ED etc. mènent actuellement une enquête contre le demandeur. Cela étant, donner au demandeur même la possibilité de présenter une prétendue offre de règlement peut équivaloir à permettre au demandeur de tirer profit de son propre tort, ce qui a conduit à la chute complète de DHFL et, par conséquent, de diverses parties prenantes.

Les prêteurs de DHFL ont été surpris par l’ordonnance du 19 mai de la NCLT, leur demandant de considérer l’offre du promoteur évincé Kapil Wadhawan pour la société. L’ordonnance du tribunal a été une surprise pour les prêteurs car ils avaient déjà approuvé une offre de Rs 34 250 crore de Piramal Capital and Housing Finance (PCHFL) pour le prêteur hypothécaire en difficulté. Wadhawan avait précédemment proposé un plan de règlement de Rs 91,158 crore, affirmant qu’il rembourserait 100% du principal à tous les créanciers. L’offre de règlement a été rejetée par les prêteurs dans laquelle il avait proposé de rembourser les prêteurs en vendant ses actifs.

La DHFL fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité à la NCLT à Mumbai depuis le 3 décembre 2019. Le prêteur hypothécaire en difficulté a admis des réclamations de 87 120 crore, la State Bank of India (SBI) étant le principal créancier. Alors que les obligataires ont réclamé Rs 45 550 crore, les créanciers financiers ont demandé Rs 41 342,23 crore au financier hypothécaire.

Les e-mails envoyés à RBI, à l’administrateur DHFL et à SBI n’ont suscité aucune réponse avant la mise sous presse.

