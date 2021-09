Dholavira : Ici reposent les vestiges spectaculaires d’une ville de la vallée de l’Indus

Dholavira se distingue par son urbanisme unique, qui, tout en respectant certaines des normes typiquement harappéennes, reste distinct d’un point de vue global. (Photos des archives de l’ASI)

Par Monidipa Dey,

L’ancien site de Dholavira, récemment déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a été découvert pour la première fois par Jagat Pati Joshi en 1966-68, et fouillé près de deux décennies plus tard par une équipe dirigée par RS Bisht dans les années 1990, est l’une des plus grandes colonies harappéennes connues. en Inde. Depuis la découverte par Joshi, il y avait eu beaucoup d’excitation et de spéculations parmi les archéologues sur le site, et les fouilles des années 90 ont révélé de nombreux nouveaux aspects de cet ancien centre urbain qui l’ont facilement placé parmi les « découvertes les plus passionnantes du dernier demi-siècle » (Allchins, Origines d’une civilisation, 1997).

Pourquoi Dholavira est unique

Les fouilles des années 1990, comme l’écrit RS Bisht dans son rapport de l’ASI, ont montré que « ici reposent les vestiges spectaculaires d’une ville harappéenne qui sont mis en évidence par une planification complexe. [of] une fortification élaborée… de belles structures d’eau… et des établissements successifs de plus d’un millénaire. Ainsi, Dholavira n’a pas seulement vu les phases de la culture harappéenne, il a également été témoin d’une culture antécédente souvent connue sous le nom de culture pré-harappéenne, et d’une culture post-harappéenne plutôt appauvrie pendant une courte période.

Dholavira se distingue par son urbanisme unique qui, tout en respectant certaines des normes typiquement harappéennes, reste distinct d’un point de vue global. Alors que son acropole (citadelle construite sur une colline) se trouve dans la ville (comme Lothal), elle montre deux enceintes fortifiées proches de tailles similaires (comme à Kalibangan) appelées « Bailey » et « Château ». Cependant, alors que Lothal et Kalibangan montrent deux divisions au sein de la ville – les villes basse et haute, Dholavira a trois parties – l’acropole ou la ville haute, une ville basse et une ville moyenne. L’acropole ou la ville haute, vraisemblablement le siège de la section dirigeante de la ville, était isolée de tous les côtés par de larges espaces ouverts et d’épais murs fortifiés. La ville moyenne avec son quadrillage soigné de larges rues en retour d’équerre aurait pu abriter les résidences des commerçants et artisans divers. Fait intéressant, cette zone abrite un grand terrain de cérémonie (semblable à un stade), qui peut avoir été utilisé pour des événements publics élaborés. Au-delà de la ville moyenne s’étend la ville basse, avec des résidences probables pour les ouvriers ordinaires.

Une autre caractéristique unique de Dholavira est l’utilisation intensive de la pierre pour les travaux de construction. Des fortifications du château qui avaient des briques de boue flanquées de murs en pierre, aux salles construites en pierres de taille avec des segments de piliers hautement polis (circulaires et carrés) en pierre, toutes ont été retrouvées dans leur position d’origine lors des fouilles.

Le système de conservation de l’eau à Dholavira est un autre aspect qui en fait sa marque de fabrique. Outre les puits, la ville se distingue par la construction de certains des réservoirs d’eau les plus imposants à proximité des fortifications sud et est du château. Parmi les deux plus grands, l’un est taillé dans un énorme rocher et, selon Bisht, peut-être le «premier exemple de réservoir d’eau taillé dans la roche». Les drains en pierre ont poussé les eaux pluviales vers la partie basse de la ville qui avait des diguettes en place, créant ainsi beaucoup plus de réservoirs naturels, ce qui aurait donné à la ville un aspect de lac pendant les pluies. Les deux rivières saisonnières bordant la ville possédaient également une série de barrages qui dirigeaient les eaux vers la basse-ville.

Parmi les artefacts les plus célèbres de ce site se trouve une inscription de près de 3 m de long, composée de morceaux de nature cristalline soigneusement découpés, qui, à partir de légères traces sur ses parties supérieures, montrent qu’elle a été gravée sur une planche de bois. Ainsi, cette planche de bois aurait été accrochée quelque part sur la porte nord, visible de la ville moyenne. Si l’inscription n’aide pas à lire l’écriture harappéenne, sa découverte dans le domaine archéologique est certainement marquée comme « la découverte de la décennie » comme l’a résumé VN Mishra.

Dholavira, de contenir dans ses couches des histoires de l’ère pré-harappéenne, à afficher une planification urbaine unique, à avoir un système de conservation de l’eau avancé et bien développé, se présente comme une ville modèle exemplaire présentant les réalisations proto-historiques de l’Inde dans le domaine de l’urbanisme de haut niveau. des compétences de planification et d’ingénierie de premier ordre, et il mérite amplement le label du patrimoine de l’UNESCO qu’il a récemment reçu.

(L’auteur est un écrivain de voyage, de patrimoine et d’histoire bien connu. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

