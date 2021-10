DHS : des centaines d’Afghans évacués quittent des bases militaires aux États-Unis sans avoir terminé leur réinstallation

Le Department of Homeland Security ne nie pas que des centaines des 53 000 Afghans hébergés sur des bases militaires américaines sont partis à la suite du retrait chaotique et meurtrier de leur pays.

. a rapporté que plus de 700 “départs indépendants” d’évacués afghans ont eu lieu depuis leur arrivée aux États-Unis, compliquant davantage le processus de réinstallation et de transition. Les Afghans quittant les bases n’enfreignent pas les lois américaines et les responsables militaires n’ont pas l’autorité légale de les retenir contre leur gré, selon le rapport.

Un porte-parole du Département de la sécurité intérieure (DHS) a déclaré que de nombreuses personnes arrivées dans les bases qui n’avaient pas besoin de rester, y compris des citoyens américains, des résidents permanents légaux et des titulaires d’un visa d’immigration spécial approuvé, sont parties rapidement.

Un homme marche avec un enfant dans le village de Doña Ana de Fort Bliss, où sont hébergés des réfugiés afghans, au Nouveau-Mexique. Le Department of Homeland Security ne nie pas que des centaines d’Afghans hébergés dans des bases militaires américaines ont quitté les installations. (AP Photo/David Goldman) (AP Photo/David Goldman)

“Les autres personnes qui ont quitté les refuges avaient généralement des liens avec les États-Unis, comme des membres de leur famille ou des amis, et des ressources pour subvenir à leurs besoins lorsqu’ils s’installaient dans de nouvelles communautés”, a déclaré le responsable.

Les Afghans qui sont partis tôt auraient pu mettre en péril des avantages indispensables tels que des permis de travail accélérés. Les sorties anticipées pourraient créer des problèmes plus tard, a déclaré un responsable des services de citoyenneté et d’immigration au média.

“C’est une boîte de vers géante”, a déclaré le responsable. “Cela pourrait conduire à des années et des années de terribles problèmes de statut d’immigration.”

Les Afghans arrivés aux États-Unis sont temporairement hébergés dans huit bases militaires et d’autres devraient arriver, ont annoncé jeudi des responsables.

“Nos invités afghans vivent dans un environnement sûr et sécurisé avec des logements climatisés, mangent trois repas sains – et des repas culturellement appropriés chaque jour, y compris des options à emporter 24h / 24 et 7j / 7 – et profitent d’activités récréatives, en classe et autres”, a déclaré le général de l’armée de l’air Glen VanHerck.

Des responsables ont déclaré à . que les Afghans arrivant dans les installations militaires ont subi des contrôles de sécurité avant d’arriver aux États-Unis. Un document examiné par le point de vente les avertit de partir avant d’avoir terminé leur réinstallation.

“Une fois que vous quittez cette base, vous perdez ces avantages et ne pouvez pas revenir”, lit-on.

Les Afghans quittant les bases militaires américaines pourraient susciter des inquiétudes à la suite d’incidents distincts à Fort McCoy, dans le Wisconsin, où deux Afghans sont accusés d’avoir tenté d’agresser sexuellement des enfants et d’avoir abusé d’une femme.

À Fort Bliss, au Texas, une femme militaire aurait été agressée par plusieurs Afghans qui y étaient hébergés.