DHSE Kerala SSLC Result 2021 Date et heure: Quand et où vérifier Kerala Class 10th Result 2021, vérifier Kerala SSLC Result 2021 en ligne sur keralaresults.nic.in

in

Les résultats du Kerala SSLC seront décalqués le 14 juillet

Kerala SSLC Class 10th Result 2021 Date et heure: Les résultats des examens du certificat de fin d’études secondaires du Kerala devraient tous être déclarés le 14 juillet à 14 heures, a déclaré le ministère de l’Enseignement secondaire supérieur (DHSE), Kerala. Le Kerala fait partie des très rares États à avoir organisé des examens du Conseil pour la classe 10 au milieu d’une pandémie qui fait rage. Plusieurs États, y compris des conseils nationaux comme le CBSE, ont dû annuler les examens des classes 10 et 12 et proposer un modèle d’évaluation alternatif.

Les examens Kerala SSLC 2021 ont eu lieu entre le 8 et le 29 avril. Au total, 4,22,226 étudiants réguliers et 990 candidats privés se sont présentés aux examens SSLC.

Les examens pratiques SSLC ont été annulés en raison d’un pic de cas de Covid mais les examens pratiques HSC, VHSC ont été organisés entre le 21 juin et le 7 juillet.

Kerala SSLC Result 2021: Quand et où vérifier les résultats

Une fois déclaré, le résultat sera disponible pour les étudiants à télécharger sur le site officiel keralaresults.nic.in

Le Conseil déclarera également les résultats des examens « THSLC, THSLC (malentendants), SSLC (malentendants) et AHSLC a, se connecter avec les résultats SSLC.

Kerala SSLC Result 2021: Comment vérifier les résultats

Les étudiants peuvent vérifier leurs résultats à l’aide de leurs cartes d’admission. Les détails d’enregistrement, y compris le numéro de rôle, le code de rôle et la date de naissance, seront nécessaires pour accéder aux résultats du Kerala SSLC en 2021.

Les étudiants devront obtenir au moins 33 pour cent de notes dans chaque matière ainsi qu’au total pour se qualifier. Les candidats qui échouent dans une matière devront se présenter aux examens complémentaires ou compartimentés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.