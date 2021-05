Di Giannantonio remporte une victoire confortable en Moto2

05/02/2021

Activé à 13:04 CEST

Le début de carrière de Moto2 a été marquée par des chutes, dont celle de Augusto Fernandez quand il a réussi à terminer troisième dans les premiers tours et Albert Arenas avec 11 tours à faire. Fabio Di Giannantonio a ouvert une brèche depuis le milieu de la course poursuivi par Raul Fernandez Oui Bezzecchi.

Dites Giannantonio il a condamné la course dès les premiers tours et a remporté une victoire confortable à Jerez. Raúl Fernández, qui courait deuxième tout au long de la course, a eu peur que Bezzechi Il en a profité pour remporter le poste. À la fin de la course, Fernández a eu des problèmes de pneus et Lowes et Gardner lui a pris le podium avec deux tours à faire.

Bezzechi il a terminé deuxième suivi de Sam Lowes qui a complété le podium. Di Giannantonio a voulu dédier sa première victoire impeccable en Moto2 à Fausto Gresini. Raúl Fernández a finalement terminé 5e, Xavi Vierge 6e, Arón Canet 9e et Jorge Navarro 13e.