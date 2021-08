Di Grassi gagne à Berlin alors que De Vries conserve la tête du titre · .

in

Lucas di Grassi a remporté la première des courses finales de la Formule E à Berlin, se remettant fermement en lice pour le championnat.

Jean-Éric Vergne avait pris la pole en battant son coéquipier de DS Techeetah Antonio Felix da Costa lors d’une séance de Super Pole où l’équipe en titre et les pilotes champions semblaient presque aussi imbattables que lors de la finale implacable de 2020 autour de Tempelhof. Lucas di Grassil s’est classé troisième, avec Edoardo Mortara à ses côtés.

Le mode d’attaque avait été confirmé comme une activation de 8 minutes – une variante des périodes multiples plus typiques du mode de puissance plus élevée.

La grille a réussi à s’en sortir assez proprement, seule la NIO 333 de Tom Blomqvist s’est fait clipper par André Lotterer et a dû rentrer au stand suite à une crevaison – un vrai problème, en Formule E, car un pneu neuf aura dû sortir de Attribution de dimanche.

Cassidy a semblé rencontrer des difficultés à 37 minutes de la fin, se faisant dépasser rapidement par Günther, Bird, Rast et Lotterer et glissant à la quinzième après s’être d’abord amélioré jusqu’à la 11e après son départ à la 13e place.

Le sillage d’une voiture devant est très important autour de la piste de Tempelhof – la domination presque impossible de Techeetah lors des six courses l’année dernière était due à la maîtrise de la collaboration de leurs voitures pour tirer parti des économies d’énergie.

Pascal Wehrlein a subi une crevaison après avoir effectué un mouvement défensif tardif contre Rowland qui a vu l’aileron avant de la Nissan écraser le pneu arrière gauche de Wehrlein. À 33 minutes de la fin, alors que Wehrlein se dirigeait vers les stands, la voiture de Sam Bird a ralenti en piste et s’est finalement arrêtée dans la ligne droite départ-arrivée, faisant sortir des drapeaux jaunes et enfin une voiture de sécurité. La voiture de sécurité est arrivée à 28 minutes de la fin, entraînant une réduction de 4 kWh de l’énergie disponible.

Da Costa et Vergne ont échangé leurs places, Da Costa prenant la tête, à 22 minutes de la fin de la course – laissant Vergne défendre contre Di Grassi, tandis que René Rast menait une énorme charge dans le peloton; Parti 12e, il s’était hissé à la 4e place à mi-parcours.

Di Grassi a dépassé Vergne, Rast le suivant et repoussant le Techeetah à la quatrième place. Les deux ont pu, quelques minutes plus tard, également dépasser Da Costa car il semblait que les voitures Techeetah s’évanouissaient. Rast n’a pas pu se défendre, avec un déficit énergétique, contre Mortara.

Le leader du championnat, De Vries, s’est dirigé vers les stands après une collision avec Alex Lynn, ses minces espoirs de marquer des points se rétrécissant encore après avoir commencé 19e.

Di Grassi n’avait pas encore pris le mode Attaque et quand il l’a fait, à 18 minutes de la fin, il a perdu la tête face à Mortara, dont le coéquipier Venturi Norman Nato a pu le suivre pour la troisième équipe 1-2 de la course, après Techeetah et Audi avait pris les deux premières places.

Rast a semblé s’estomper, les pilotes luttant tout au long de la course avec la gestion thermique dans des températures très élevées autour de l’impitoyable concréation de Tempelhof. Cependant, Di Grassi a dépassé Nato pour la deuxième place à 13 minutes de la fin, toujours en mode Attaque alors que Mortara avait déjà passé le sien. Le pilote Audi a pu passer le cap et prendre la tête à un peu moins de 11 minutes de la fin et toujours avec le mode Attaque pour creuser l’écart avec le Venturi.

Evans a dépassé Nato pour la troisième place, le renvoyant sous la pression de Jake Dennis dans les dernières minutes.

De Vries conserve de justesse la tête du titre, se dirigeant vers la manche finale de demain, bien qu’il ait terminé bon dernier.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Résultat de la course

PositionDriverTeam1Lucas di GrassiAudi2Edoardo MortaraVenturi3Mitch EvansJaguar4Norman NatoVenturi5Jake DennisBMWi Andretti6Jean-Eric VergneDS Techeetah7Antonio Felix da CostaDS Techeetah8Max GüntherBMWi Andretti9René RastAudi10André LottererPorsche11Sebastien BuemiNissan e.Dams12Stoffel VandoorneMercedes13Oliver RowlandNissan e.Dams14Nick CassidyVirgin15Robin FrijnsVirgin16Joel ErikssonDragon Penske17Alexander SimsMahindra18Sergio Sette CamaraDragon Penske19Oliver TurveyNIO 33320Alex LynnMahindra21Pascal WehrleinPorsche22Nyck de VriesMercedesDNFTom BlomqvistNIO 333DNFSam BirdJaguar

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Formule E

Parcourir tous les articles sur la Formule E

Partagez cet article de . avec votre réseau :