Di Grassi pensait que le mouvement “intelligent” de la voiture de sécurité lui avait valu la course · .

Lucas di Grassi pensait avoir remporté la course de Formule E d’aujourd’hui après avoir pris la tête en passant sous la voiture de sécurité.

Le pilote Audi n’a appris qu’après la course qu’il avait été disqualifié pour avoir omis de prendre une pénalité de passage qui lui a été infligée pour le mouvement.

Les pilotes sont autorisés à s’arrêter sous la voiture de sécurité en Formule E. Normalement, cela ne donnerait pas d’avantage, mais l’équipe de Di Grassi a profité de circonstances inhabituelles dimanche pour le placer en tête.

Contrairement aux circuits typiques de Formule E, les stands sont parallèles à la ligne droite de départ/d’arrivée sur la piste ExCel. Une voiture accidentée dans le run-off au premier virage a ralenti le peloton plus que d’habitude derrière la Safety Car.

Audi s’est rendu compte qu’il était donc plus rapide pour Di Grassi de passer par les stands, de s’arrêter brièvement devant le garage Audi, que de rouler derrière la Safety Car.

Il est légal de traverser la voie des stands si un concurrent s’arrête à son stand. Di Grassi a été jugé non coupable et s’est vu infliger une pénalité de passage. N’ayant pas réussi à le servir, di Grassi a été disqualifié alors qu’il menait dans le dernier tour. Les commissaires ont jugé qu’il “n’avait pas respecté la pénalité de passage”.

S’exprimant immédiatement après l’Eprix, Di Grassi a déclaré qu’il avait l’intention d’arrêter sa voiture dans les stands mais qu’il avait été surpris par un sol glissant.

“Il y a des règles, respectées à 100%”, a-t-il déclaré à .. « La seule raison pour laquelle nous avons eu une pénalité, c’est parce que lorsque je m’arrêtais devant mon garage, je glissais un peu parce que ce sol est tellement glissant. Et parce que j’étais [going] un ou deux kilomètres à l’heure, ils l’ont utilisé pour me donner le volant. Sinon, j’aurais gagné la course.

Di Grassi a révélé qu’il n’était pas au courant de la pénalité de passage et avait franchi la ligne en croyant avoir remporté une victoire. “Je n’étais au courant de la pénalité qu’après la course”, a-t-il confirmé. «C’était donc la décision de l’équipe de ne pas communiquer et je dois faire ce que l’équipe me dit en quelque sorte.

“Je conduisais donc pour la victoire et j’ai pensé que j’avais vraiment gagné la course quand je l’ai terminée.”

Di Grassi a déclaré que l’équipe avait réfléchi avant la course à l’opportunité de faire un arrêt au stand pendant une période de Safety Car. “Nous avons regardé avant, mais ce mouvement n’aurait pas fonctionné si la voiture de sécurité avait été plus rapide”, a-t-il déclaré. « Sinon, vous perdez des positions. Vous pouvez le faire, mais vous devez également avoir la possibilité de perdre des positions. Ce n’était pas quelque chose qui est garanti.

Il a déclaré que l’appel de pénalité était irréfutable. « C’est très clair. Au final, les données montrent que bien que les roues soient bloquées, je glissais un peu. Je suis vraiment désolé parce que c’était un geste intelligent et j’ai raté une victoire, une autre à cause d’un si petit détail.

«Je pense que tout le monde essaie d’être intelligent et essaie de trouver des moyens. Et nous respectons les règles à 100%. Donc, si quelque chose comme ça réapparaît dans un autre domaine, je pense que si nous ne l’utilisons pas, quelqu’un d’autre l’utilisera.

« Cette règle changera probablement ou le feu au bout de la voie des stands sera rouge sous Safety Car. C’est très simple à changer et il y avait un risque que le feu passe également au rouge à mon arrêt.

“Nous pensions que c’était un risque qui valait la peine d’être pris et que cela aurait été une décision de championnat”, a-t-il ajouté.

