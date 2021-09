Di Grassi quitte Audi pour Venturi pour rester en Formule E · .

Lucas di Grassi a rejoint Edoardo Mortara au sein de l’équipe privée Mercedes Venturi afin de rester en Formule E après le départ d’Audi.

Di Grassi, qui a remporté le championnat de Formule E 2016-17, était avec Audi depuis une décennie, les ayant rejoints après son départ de la Formule 1. La marque allemande a quitté la Formule E à la fin de la saison dernière, laissant à Di Grassi le choix quitter la série ou trouver une nouvelle maison.

Il s’installe dans l’équipe privée monégasque dirigée par Susie Wolff. Di Grassi pilotera aux côtés du pilote Venturi de longue date Mortara, qui a terminé deuxième du championnat la saison dernière.

Di Grassi est l’un des deux pilotes à avoir participé à toutes les courses de Formule E. Contrairement à l’autre, Sam Bird, tous les départs de Di Grassi sont venus avec la même équipe. Il a qualifié le départ d’Audi de “décision très malheureuse”.

“La marque se concentre uniquement sur les voitures électriques de performance et les voitures électriques en général et sur chaque marque encore plus”, a déclaré Di Grassi. “C’était donc très triste d’entendre cela.

“Et pour moi, dans ma carrière, cela avait beaucoup de sens de continuer en Formule E. A ce stade, changer complètement mon champ d’action et ma passion et l’expérience que j’ai acquise dans le championnat ne serait pas la meilleure solution à long terme. terme.

« J’ai même envisagé de prendre une année sabbatique si je ne trouvais pas une équipe compétitive en saison huit et de revenir en saison neuf avec un autre constructeur, une autre entrée. Mais ensuite, bien sûr, quand une grande opportunité comme Venturi s’est présentée, c’était, pour moi, une décision très facile au final, de dire oui et de continuer. »

L’équipe Audi dirigée par ABT devait continuer sans le constructeur pour la saison 2021-2022, lorsqu’elle n’aura pas besoin de ré-homologuer un nouveau groupe motopropulseur, comme le fait Andretti depuis le départ de BMW. Cependant, cela s’est avéré ne pas être le cas et l’intégralité de l’inscription a été retirée.

« Bien sûr, je parlais à de nombreuses équipes différentes, mais c’est très triste de quitter une équipe, de quitter une famille », se souvient, qui a également piloté pour l’équipe du constructeur en Championnat du Monde d’Endurance. « Avec Audi au final, c’était 10 ans ensemble depuis LMP1. Ma carrière après la Formule 1 était en fait très terne et Audi m’a redonné ma carrière en termes de sport automobile professionnel.

“Je suis très reconnaissant à Audi, à tout dans chaque voiture que j’ai conduite, des premières LMP à cette S1 de 1984 [Quattro rally car] que j’ai conduit aujourd’hui. C’est très malheureux que nous ayons été contraints de mettre fin à ce mariage avec Audi parce que nous choisissons fondamentalement une voie différente.

« Mais je suis en fait très heureux de m’adapter un peu à l’environnement et de travailler également avec des personnes très compétentes. Et nous allons tirer le meilleur parti de cette relation et, espérons-le, à long terme. »

Susie Wolff a déclaré que la capacité de l’équipe à attirer Di Grassi montrait le chemin parcouru. « Notre travail la saison dernière était de montrer que nous avions une voiture compétitive car en sport automobile, pour attirer les meilleurs talents, il faut montrer que l’on a une voiture performante et capable de gagner des courses. Et c’est ce que nous avons réussi à faire dans la saison sept.

“Le fait que Lucas nous rejoigne est, pour nous en tant qu’équipe, fantastique, car nous espérons que cela nous fera monter dans l’ordre, le championnat par équipe”, a déclaré Wolff. « Il y a évidemment beaucoup de balles en l’air pour Gen3 parce que nous perdons notre [powertrain] approvisionnement de Mercedes-Benz en partance. Et cela signifie qu’il y a beaucoup de travail à faire pour nous mettre dans la bonne position, pour être compétitifs tout au long et que la propriété de l’équipe est pleinement engagée dans la Formule E à long terme. »

Di Grassi avait initialement déclaré qu’il suivrait Audi au Mans, plutôt que de quitter le constructeur, mais a déclaré qu’une fois qu’il était clair que le programme LMDh serait peu développé, il était évident pour lui sur quoi se concentrer.

“C’était un peu plus difficile de savoir quel type de programme ils feraient et comment deviendrait exactement leur relation avec les voitures de sport et quel développement ils feraient”, a-t-il expliqué. “Donc, au fur et à mesure que la saison avançait, à l’extérieur, il était clair qu’ils feront très peu de développement de voitures de sport, que le programme est secondaire au Dakar et donc, il n’a jamais été une option pour moi d’aller ailleurs.

« Je n’ai ni la volonté ni l’expertise, à part [for] le programme des voitures de sport, toute autre branche d’Audi à ce stade. Il était donc clair pour moi que je voulais continuer en Formule E avec une équipe compétitive, ce serait l’option numéro un.

