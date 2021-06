Di Grassi remporte la première course de Formule E au Mexique

in

20/06/2021 à 12:51 CEST

.

le brésilien Lucas Di Grassi, Audi Sport, Il est parti de la huitième place sur la grille, d’où il est revenu pour remporter la huitième date du championnat de Formule E ce samedi lors de la première des deux courses de l’E-Prix à Puebla, dans le centre du Mexique.

Di grassi a remporté la victoire grâce à l’Allemand Pascal Wehrlein, de Porsche, a été disqualifié pour des raisons techniques après avoir dominé la course de bout en bout, franchissant même la ligne d’arrivée en premier, avant de connaître la détermination.

La deuxième place est revenue à son coéquipier, l’Allemand René Rass, et la troisième place est revenue aux Suisses Edoardo Mortara, par Rokit Venturi, dans la course qui a eu lieu à l’Autodromo Miguel E. Abed à Puebla.

Au classement général des pilotes, les Néerlandais Robin Frijns reste leader avec 62 points, le Portugais Antonio Félix da Costa deuxième, avec 60 unités, et les Néerlandais Nyck de vries troisième, avec 59, tandis que Di grassi il est onzième avec 39 points.

Le classement par équipe laisse Mercedes-EQ en tête avec 113 points, Jaguar Racing suit avec 107 et DS Techeetah troisième, avec 106 unités.

Di grassi récupéré des positions de la huitième place à laquelle il a commencé, d’abord à la cinquième place et se battre dans les quatre dernières minutes pour la quatrième position du Suisse Edoardo Mortarapar Rokit Venturi Racing.

Mortara et Di Grassi ils se sont serrés dans les trois dernières minutes; ils sont allés en britannique Jake dennis BMW et son coéquipier, l’Allemand Maximiliam Gunter, être respectivement deuxième et troisième.

Mais le Brésilien n’était pas satisfait et pressé Mortare d’arracher la deuxième place avec moins d’une minute de course devant. Dans cette position, il a franchi la ligne d’arrivée, mais la disqualification de Wehrlein a ouvert la voie au premier carré.

Sur la grille de départ, les Britanniques Olivier Rowland, de l’équipe Nissan E. Dams, il a eu des problèmes d’accélération et de la deuxième position qu’il occupait au départ il est passé à la 13e place, et n’a pas pu récupérer.

Ce dimanche, également à l’Autodromo Miguel E. Abed, se déroulera la neuvième manche de la septième saison de Formule E et la deuxième course du Puebla E-Prix.