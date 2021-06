Di Grassi termine sa victoire contre la sécheresse alors que Wehrlein est disqualifié à Puebla · .

in

Lucas di Grassi a remporté sa première victoire et celle d’Audi depuis deux ans lors de la première course de Formule E à Puebla, après la disqualification de Pascal Wehrlein.

Wehrlein avait pris la pole avec un style confiant, ayant signé le meilleur temps de qualification de groupe et de super pole. Il a été rejoint au premier rang par Oliver Rowland, suivi de Jake Dennis et Jean-Eric Vergne au deuxième rang.

Rowland a eu des problèmes de radio sur la grille, que son équipe Nissan e.Dams n’a pas pu réparer, ce qui signifie qu’il s’est retrouvé sans communication pendant la course. Que cela ait contribué à son mauvais départ ou non, il a semblé incapable de s’échapper alors que les feux se sont éteints et a glissé à la 14e place dans les premiers virages de la course.

La course a été neutralisée avant la fin du premier tour, car la journée de Nick Cassidy s’est terminée tôt, sa voiture dans le mur et une période de Safety Car nécessaire pour la récupérer. Alex Lynn a été contraint de s’arrêter derrière la voiture de sécurité, ayant subi une crevaison sur des débris de la voiture de Cassidy, mais n’avait perdu que deux places au moment où la course a repris avec 37 minutes restantes.

Wehrlein a pris le mode Attack au redémarrage et a pu rejoindre juste devant Vergne, derrière les voitures BMWi Andretti de Maximilian Günther et Jake Dennis. Le mode attaque a permis à Wehrlein de dépasser Dennis facilement et il a repris l’avantage lorsque Günther est allé dans la zone.

Di Grassi, qui a commencé huitième après l’une de ses meilleures performances de qualification cette saison, était jusqu’à cinquième avec 30 minutes restantes au compteur. Également en mouvement, le duo Jaguar composé de Sam Bird et Mitch Evans – qui s’est gravement compromis dans une étape de qualification du groupe 1 désordonnée – était passé aux septième et huitième positions de départ des 12e et 18e.

Cela semblait être une belle reprise pour Jaguar, avec son rival pour le titre Mercedes – également pris dans le fiasco du groupe 1 – en dehors des points. Cependant, deux incidents étranges impliquant les pilotes Mahindra ont changé le cours de la course. Tout d’abord, Vergne, sortant de la zone du mode attaque, est entré en collision avec Alexander Sims, détruisant son aileron avant et brisant la suspension avant de sa DS Techeetah sur le côté de la voiture de Sims.

Puis Alex Lynn et Sam Bird sont entrés en collision presque au même endroit, juste à la sortie du virage huit. Bird a été retiré de la course et une voiture de sécurité a été appelée, avec un timing désastreux pour l’autre pilote de Jaguar. Dennis et Evans avaient tous deux leur deuxième période en mode attaque à prendre, ce qui ne peut pas être fait avec prudence.

La voiture de sécurité est arrivée à 13 minutes de la fin de la course, moment auquel les pilotes BMW ont commencé à lutter pour le rythme. Günther et Dennis ont tous deux fortement glissé en arrière, alors que la paire d’Audi di Grassi et René Rast chargeait vers l’avant.

Wehrlein a continué à faire preuve d’un excellent racecraf, tenant avec confiance la tête jusqu’au drapeau à damier. Cependant, à neuf minutes de la fin, les voitures de Porsche et de Nissan e.Dams ont fait l’objet d’une enquête pour infractions techniques. Wehrlein a été disqualifié alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée, car il s’est avéré que son équipe n’avait pas déclaré quels pneus avaient été utilisés par leurs voitures pendant la course.

Di Grassi, qui languissait au bas du championnat cette année, a été promu à la victoire et Rast a complété un doublé pour Audi, Mortara remportant le deuxième podium de l’année de Venturi en troisième.

Stoffel Vandoorne a terminé devant Evans et les deux pilotes Mercedes dans les points, pour étendre de peu leur avance au championnat dans les titres des constructeurs et des pilotes. La série reste au Mexique pour une deuxième course dimanche.

Résultat de la course

PositionDriverTeam1Lucas di GrassiAudi2René RastAudi3Edoardo MortaraVenturi4Alexander SimsMahindra5Jake DennisBMW Andretti6Antonio Felix da CostaDS Techeetah7Stoffel VandoorneMercedes8Mitch EvansJaguar9Nyck de VriesMercedes10Alex LynnMahindra11Oliver TurveyNIO 33312Maximilian GüntherBMW Andretti13Tom BlomqvistNIO 33314Norman NatoVenturi15Sergio Sette CamaraDragon Penske16Robin FrijnsVirgin17Joel ErikssonDragon PenskeDNFSam BirdJaguarDNFJean-Eric VergneDS TecheetahDNFNick CassidyVirginDSQPascal WehrleinPorscheDSQAndré LottererPorscheDSQOliver RowlandNissan e.DamsDSQSebastien BuemiNissan e.Dams

