Di María est déjà l’assistant maximum de l’histoire du PSG

21/05/2021 à 20:07 CEST

Ángel Di María est devenu, après être devenu champion de la Coupe de France en battant Monaco en finale, dans l’assistant maximum de l’histoire de l’équipe parisienne. On dit vite, mais «El Fideo» a toujours eu un don pour retrouver ses compagnons. Au cours de ses années en Europe, il a toujours distribué plus de passes de but que tant de buts marqués. Rosario Central, Benfica, Madrid, United et maintenant le PSG, sont les groupes qui ont pu profiter du télescope argentin.

Plus précisément à Paris, où il est de loin le club pour lequel il a joué le plus de matchs avec une meilleure performance, il a atteint le chiffre de 104 passes, devenant ainsi celui avec le plus battre le Bosniaque Safet Susic. Di María a aidé Mbappé en 81 pour l’attaquant français de fermer le score (2-0).

Il y a quelques semaines, il a ravi les supporters parisiens en encaissant un but sur un plateau avec une passe de rabona à son compatriote Mauro Icardi.

«El Fideo» a trouvé sa maison dans la capitale française. À 33 ans et récemment renouvelé, il continue de performer à un niveau élevé, faisant partie du schéma de Pochettino et montrant qu’il est prêt à se lancer dans les grands événements. 6 buts et 17 passes décisives cette saison ont été ses chiffres cette saison. 88 buts et les 104 passes précitées en 263 matches, confirment son excellent niveau en France.

À Madrid, il s’est également démarqué par sa vision du jeu. En moins de rencontres, 190, il a réussi faciliter le but à leurs coéquipiers 88 fois.

À son impressionnante boîte à trophéesAprès la coupe, il tentera d’ajouter la Ligue 1, un titre qu’il a déjà remporté 4 fois et bien sûr, aussi la Copa América cet été avec l’équipe argentine.