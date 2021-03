Di María quitte le PSG-Nantes en milieu de match en raison d’un problème personnel

14/03/2021 à 23:39 CET



Lors du match de Ligue 1 entre le PSG et Nantes, Angel Di Maria Il a quitté le terrain tôt en raison d’une situation étrange dans laquelle Leonardo, le directeur sportif du PSG, a reçu un appel dans la surface du Parc des Princes et est immédiatement descendu sur le terrain pour parler avec. Mauricio Pochettino.

Quelques secondes plus tard, l’entraîneur du PSG a demandé le changement et Di María a été remplacé. Tous les trois ont passé quelques secondes à parler dans le tunnel des vestiaires, jusqu’à ce que Pochettino est retourné sur le terrain pour continuer à diriger l’équipe et Di María et Leonardo sont entrés dans les vestiaires.

Tout indiquait que c’était un problème personnel grave. La première information qui vient de France de médias comme L’Équipe ou Europe 1 est que le footballeur il aurait subi un vol à l’intérieur de sa maison pendant le match, et que sa famille était à l’intérieur de la maison, on parle donc d’enlèvement, comme Leonardo lui-même aurait dit.