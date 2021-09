Diabète, innovation dans le traitement

in

30/09/2021 à 00h01 CEST

On estime que le diabète affecte 9,3 % de la population mondiale. Dans ce scénario, promouvoir la recherche sur cette pathologie chronique est l’un des objectifs de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk, dont l’innovation pharmacologique améliore la santé de nombreuses personnes dans le monde.

C’est en 1921 qu’une équipe de chercheurs canadiens découvre la molécule d’insuline, inaugurant une période de nouveauté dans la prise en charge de cette pathologie.

Deux ans plus tard, en 1923, Nordisk Insulin Laboratorium a commencé la production d’insuline en Europe, après qu’August et Marie Krogh ont importé la technique d’extraction et de purification de cette hormone au Danemark depuis le Canada.

A partir de ce moment, les personnes diagnostiquées avec cette pathologie ont pu considérablement améliorer leur espérance de vie.

LA MEILLEURE NOUVELLE

Le laboratoire a poursuivi ses recherches dans ce domaine et, récemment, a réussi à synthétiser une protéine pour le traitement du diabète de type 2, consistant en la mise au point d’une alternative orale aux injectables GLP-1.

Une découverte qui représente une étape technologique lorsqu’il est possible de synthétiser une protéine sous forme orale, qui offre une alternative pour les patients qui ont des difficultés à s’injecter.

En ce sens, nous disposons aujourd’hui de meilleurs médicaments que jamais, bien que le nombre de personnes atteintes de diabète continue de croître à un rythme alarmant.

De nouvelles options thérapeutiques amènent le diabète de type 2 au-delà du contrôle glycémique avec l’introduction des agonistes du GLP-1 et plus tard des inhibiteurs du SGLT-2.

La classe thérapeutique GLP-1 réduit les niveaux de sucre en améliorant la sécrétion naturelle d’insuline. Selon des sources du laboratoire, ces avancées répondent à une recherche continue pour améliorer les traitements, et s’inscrivent dans l’objectif de :

« Éradiquer le diabète, contribuer à améliorer la santé individuelle et publique, prévenir la montée du diabète de type 2 et de l’obésité, et donner accès à des traitements accessibles aux patients vulnérables »