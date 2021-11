Diabète juvénile : causes, symptômes et traitement

JD est une maladie à long terme. Grâce à l’administration d’insuline et à d’autres activités de gestion, ces enfants peuvent mener une vie active et saine.

Par le Dr Ruchi Parikh

Le diabète sucré est une maladie dans laquelle le corps ne peut pas produire suffisamment d’insuline ou ne peut pas utiliser l’insuline normalement, ce qui entraîne une glycémie ou une glycémie anormalement élevée. Le diabète sucré de type 1 (DT1) observé chez les enfants et les jeunes adultes était auparavant appelé diabète juvénile. Le DT1, une forme moins courante, est observé chez environ 5 à 10 % des personnes atteintes de diabète.

CAUSER:

L’hormone « insuline » produite par les cellules bêta du pancréas aide à déplacer le glucose dans les cellules et les tissus du corps pour l’utiliser comme carburant ou énergie. La JD est une maladie auto-immune dans laquelle les cellules bêta perdent leur capacité à produire de l’insuline pour le maintien et le fonctionnement de la BG. Cela se produit lorsque le système immunitaire du corps produit des anticorps qui détruisent les cellules bêta après un déclencheur reçu de certains facteurs environnementaux (comme un virus). Sans insuline, la glycémie s’accumule dans la circulation sanguine car elle ne peut pas pénétrer dans les cellules. Cette glycémie élevée peut endommager le corps et provoquer des symptômes et des complications du diabète. Elle n’est pas héréditaire, car 90 % des personnes n’ont aucun membre de leur famille ou parent atteint de cette maladie. Mais certains facteurs génétiques peuvent prédisposer une personne à développer la JD. Elle n’est causée par aucun régime ou habitude de vie.

SYMPTÔMES:

Ce processus peut durer des mois ou des années. Les symptômes peuvent se développer en quelques semaines/mois ou apparaître soudainement. Certains symptômes sont subtils et similaires à ceux d’autres problèmes de santé. Ils comprennent:

– Augmentation de la soif.

– Miction fréquente (pipi au lit chez un enfant propre).Faim extrême associée à une perte de poids.Perte d’appétit plus tard.

– Vision floue.

– Nausées Vomissements.

– Douleur abdominale.

– Fatigue.

– Irritabilité, changements d’humeur.

– Infections fréquentes de la peau, des voies urinaires ou du vagin.

– Bouche sèche et déshydratation.

– Odeur d’haleine fruitée.

TRAITEMENT:

Il n’y a pas de prévention ou de traitement pour la JD. La gestion comprend un travail d’équipe multidisciplinaire entre l’enfant, les parents, l’équipe de soins de santé (pédiatre, endocrinologue pédiatrique, nutritionniste qualifié, éducateur ou conseiller en diabète), d’autres membres de la famille, des enseignants et des amis.

1) L’insuline du pancréas doit être remplacée par des injections d’insuline quotidiennes ou une pompe à insuline pour maintenir le niveau de glycémie dans la plage normale.

2) Planification des repas (moment, comptage des glucides) pour maintenir les niveaux de glycémie cibles. Comme la JD n’est pas causée par l’alimentation, les enfants doivent continuer à manger sainement et équilibré qui favorisera leur croissance et leur développement. Un nutritionniste bien formé peut fournir des conseils corrects.

3) Surveillance à domicile régulière de la glycémie.

4) Bonne quantité de sommeil et d’exercice quotidien. Surveillez les niveaux de glycémie avant, pendant et après l’activité et planifiez les repas/l’insuline en conséquence.

5) Identifiez les signes de glycémie élevée ou faible et gérez-les de manière appropriée.

6) Plan de traitement sur mesure en cas de maladie ou de glycémie basse sévère.

Points clés:

– Suivi régulier avec les équipes de soins pour gérer la glycémie quotidienne dans une plage de sécurité, dépister d’autres maladies auto-immunes et surveiller/prévenir les complications (la JD peut affecter les yeux, les reins, les nerfs, le cœur et les vaisseaux sanguins).

– JD est une maladie à long terme. Grâce à l’administration d’insuline et à d’autres activités de gestion, ces enfants peuvent mener une vie active et saine.

– Les parents doivent traiter leur enfant comme un enfant normal, la gestion du diabète étant un aspect de leur vie quotidienne.

– Les enfants doivent toujours avoir sur eux une carte d’identité ou un bracelet avec les numéros d’état et d’urgence mentionnés.

– Les familles doivent être encouragées à participer à des camps sur le diabète et à des groupes de soutien.

(L’auteur est consultant en endocrinologie pédiatrique. Hôpital SRCC, Mumbai. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique de Financial Express Online.)

