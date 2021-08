Diablo 2: accès anticipé ressuscité et tests bêta ouverts révélés et détaillés

Blizzard Entertainment a révélé de nouveaux détails sur la voie à suivre pour Diablo II: Resurrected, y compris un test d’accès anticipé qui commence cette semaine et une bêta ouverte prévue pour plus tard. Blizzard a passé en revue tous les détails dans un article de blog, et nous avons rassemblé les informations clés ci-dessous.

Diablo II : accès anticipé ressuscité

Le test d’accès anticipé pour Resurrected commence le 13 août à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Tous ceux qui pré-achètent Resurrected ou Diablo Prime Evil Collection sur console et PC peuvent jouer au test d’accès anticipé. Le préchargement commence le 11 août et le test se termine le 17 août à 10 h 00, heure du Pacifique.

Diablo II : Bêta ouverte ressuscitée

La bêta ouverte de Resurrected se déroulera du 20 au 23 août, avec un préchargement commençant le 17 août sur console et le 18 août sur PC. La bêta ouverte est gratuite et ouverte à tous, quel que soit le statut de précommande. Il se déroulera jusqu’au 23 août à 10 h 00 PT.

Il est à noter que le blog de Blizzard et les publications sur les réseaux sociaux ont des dates de fin différentes pour les périodes d’accès anticipé et de bêta de Diablo II: Resurrected, l’article de blog officiel indiquant que les périodes de test se termineront un jour plus tard. En espérant que ce soit le cas.

Configuration requise pour Xbox Live Gold et PS Plus

Xbox Live Gold est requis pour la version bêta à accès anticipé, mais pas pour la version bêta ouverte, mais il sera requis au lancement. PlayStation Plus n’est pas requis pour l’accès anticipé ou la version bêta ouverte, mais vous aurez besoin d’un abonnement pour utiliser les fonctionnalités multijoueurs au lancement.

Non disponible sur le commutateur

L’accès anticipé et les bêtas ouverts de Diablo II : Ressuscité ne sont pas disponibles sur Switch. Blizzard a déclaré dans un article de blog : “Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de plate-forme pour assurer un lancement réussi de Diablo II: Resurrected sur toutes les plates-formes”, mais il n’a pas dit pourquoi Switch est laissé de côté. Cela dit, tous ceux qui précommandent sur Switch obtiennent la transmogrification Heritage of Arreat au lancement.

Multijoueur et progression croisée

Les tests d’accès anticipé et de bêta ouverte prennent en charge la progression croisée, mais pour la version bêta d’accès anticipé en particulier, vous devrez avoir précommandé Resurrected ou Prime Evil Collection sur chaque plate-forme. En termes de multijoueur, jusqu’à huit personnes peuvent jouer ensemble dans une partie.

Qu’est-ce qui est jouable

Act I : The Sightless Eye et Act II : The Secret of the Vizjerei seront jouables en accès anticipé et en bêta ouverte. Les nouvelles cinématiques des deux chapitres sont également présentes dans les tests. Cinq des sept classes jouables du jeu sont disponibles dans les tests d’accès anticipé et bêta, notamment l’Amazon, le Barbare, la Sorcière, le Druide et le Paladin. L’Assassin et le Nécromancien seront disponibles au lancement.

Le progrès

Les progrès du test d’accès anticipé de Diablo II: Resurrected sont reportés sur la bêta ouverte, mais Blizzard n’a pas précisé si ces progrès s’appliquaient également au lancement complet du jeu.

Configuration requise pour PC

EXIGENCES MINIMALES

Système d’exploitation : Windows 10Processeur : Intel Core i3-3250/AMD FX-4350Vidéo : Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850Mémoire : 8 Go RAMStockage : 30 GoInternet : connexion Internet haut débitRésolution : 1280 x 720

SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES

Système d’exploitation : Windows 10Processeur : Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600Vidéo : Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XTMémoire : 16 Go RAMStockage : 30 GoInternet : connexion Internet haut débitRésolution : 1920 x 1080

Diablo II: Resurrected sera officiellement lancé le 23 septembre. La société mère Activision Blizzard est actuellement poursuivie par l’État de Californie pour des allégations concernant sa culture de “frat boy”, la discrimination et le harcèlement des femmes.

