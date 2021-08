Diablo 2 Classes ressuscitées et meilleures constructions de personnages

Les classes de Diablo 2 Resurrected sont l’âme du jeu.

La bonne construction peut vous aider à dominer les hordes démoniaques, même si vous jouez au cauchemar. Il est difficile de savoir comment dépenser ces points de compétence, mais notre guide de création de classe est là pour vous orienter dans la bonne direction.

Diablo 2 Classes ressuscitées | Construction de druide Diablo 2



Les deux meilleures constructions de druide tournent autour du vent et du feu.

Construction de vent de druide



La construction du vent est un bon mélange d’attaque et de soutien.

Versez 20 points chacun dans : • Cyclone Armor • Oak Sage • Twister • Tornado • Hurricane

Cycline Armor renforce votre défense, tandis que Oak Sage augmente la santé de vous et du reste du groupe. Les trois autres compétences sont de puissantes attaques AoE qui infligent de gros dégâts sans que vous vous approchiez trop.

La vitalité devrait être votre objectif principal en matière de statistiques, en dehors de tout ce qui est nécessaire pour équiper votre meilleur équipement. Équipez-vous d’objets qui augmentent également les dégâts élémentaires, tels que Ravenlore.

Construction de feu de druide



Fire Druid est plus un personnage DPS, donc vos points de compétence devraient se concentrer sur la construction de leurs meilleures attaques élémentaires.

• Firestrom • Volcan • Armageddon • Boulder en fusion • Fissure La plupart d’entre eux nécessitent des compétences en vent comme conditions préalables. C’est une bonne chose, et vous voudrez peut-être mettre des compétences dans l’un d’entre eux. La plupart des attaques de feu sont basées au sol et vous rendent vulnérable aux ennemis volants.

Diablo 2 Classes ressuscitées | Construction de Diablo 2 Paladin



Les deux meilleures constructions du Paladin maximisent le potentiel de la classe pour de lourds dégâts et une défense solide.

Construction du marteau Paladin



La construction du marteau est plus offensive que la construction Smiter, et ses meilleures compétences le reflètent. Mettez 20 points chacun dans :

• Marteau béni • Visée bénie • Vigueur • Concentration • Bouclier sacré

Enigma est une rune fantastique pour cette construction, car elle vous permet d’ajouter des points à la Dextérité – ce qui améliore les chances de bloquer le bouclier – au lieu de la Force. Assurez-vous toutefois de toujours cibler la force afin de pouvoir équiper les meilleures armes.

Construction de Paladin Smiter



Cette construction mélange l’attaque et la défense.

• Poing des cieux — 20 points • Éclair sacré — 20 points • Horion sacré — 20 points • Bouclier sacré — 10 points • Condamnation — 10 points • Châtiment — 1 point

Les trois premiers sont vos principales compétences offensives. Ceux-ci infligent des dégâts de foudre AoE, bien que Holy Bolt soigne également les alliés. Holy Shield augmente la défense, tandis que Conviction diminue les résistances ennemies.

Diablo 2 Classes ressuscitées | Construction barbare de Diablo 2



Le Barbare est un peu moins flexible que la plupart, et vous constaterez que presque toutes les versions ont des compétences qui se chevauchent en dehors de la principale.

Construction Frénésie barbare



La construction Frenzy vous permet de manier et de frapper avec deux armes à la fois, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui veulent juste casser des choses.

• Frénésie — 20 points • Maîtrise de l’épée — 20 points • Ordres de bataille — 20 points • Double swing — 20 points • Provocation — 20 points • Vitesse accrue — 1 point • Commandement de bataille — 1 point

Les ordres de bataille gardent tout le monde en vie plus longtemps, tandis que Taunt rend les ennemis plus prévisibles. La force et la dextérité devraient être vos deux statistiques principales pour cette construction, afin que le barbare puisse équiper les meilleures armes et augmenter la probabilité de toucher plus de coups.

Construction de tourbillon barbare



Le barbare tourbillon est un barbare plus prudent adapté au jeu de style tank.

• Tourbillon — 20 points • Maîtrise de l’épée — 20 points • Cri — 20 points • Ordres de bataille — 20 points • Résistance naturelle — 5 points • Vitesse accrue — 5 points • Peau de fer — 5 points • Berserk — 1 point • Commandement de bataille — 1 point

La résistance naturelle et la peau de fer sont les compétences clés ici en dehors de Whirlwind. Ceux-ci augmentent votre résistance aux afflictions et améliorent la défense. Berserk augmente la puissance d’attaque au détriment de la défense, alors ajustez les totaux de points si nécessaire en fonction de la puissance d’attaque dont vous avez besoin.

Diablo 2 Classes ressuscitées | Création de Diablo 2 Amazon



L’Amazon est en quelque sorte un personnage à un tour. Quelle que soit la manière dont vous construisez le vôtre, ils excellent à faire une seule chose. Heureusement, ils le font plutôt bien.

Création d’Amazon Archer



C’est la version standard et probablement la meilleure d’Amazon. Il offre une plus grande variété de compétences et de méthodes de dégâts que certaines constructions élémentaires.

• Mitrailler — 20 points • Tir multiple — 20 points • Valkyrie — 20 points • Pénétrer — 5 points • Coup critique — 5 points • Percer — 5 points • Éviter — 5 points • Éviter — 5 points • Esquiver — 5 points

Les compétences à partir de Penetrate ont une certaine flexibilité dans la façon dont vous les construisez. Vous pouvez abandonner certaines des compétences d’évasion pour vous concentrer sur une puissance d’attaque accrue, par exemple, ou laisser Penetrate et faire de votre Amazon un tank d’évasion.

Dans tous les cas, la dextérité est la clé ici. Un archer ne vaut que par son objectif, après tout.

Création Amazon Lightning Javelin



Il s’agit d’une Amazon plus offensive avec un fort potentiel de dégâts élémentaires.

• Frappe chargée — 20 points • Frappe éclair — 20 points • Furie éclair — 20 points • Frappe puissante — 20 points • Coup critique — 5 points • Percer — 5 points • Éviter — 5 points • Éviter — 5 points • Esquiver — 5 points

La principale différence ici est de faire de la lance l’arme principale de votre Amazon et, évidemment, elle est imprégnée de foudre. Ceux-ci rendent l’Amazon légèrement plus offensive grâce aux dégâts supplémentaires causés par la foudre après les dégâts de l’attaque de base.

Diablo 2 Classes ressuscitées | Version nécromancien de Diablo 2



Le Nécromancien est une classe flexible que vous pouvez intégrer à un personnage DPS passif ou à un donneur de dégâts à part entière.

Construction d’invocateur nécromancien



Celui-ci capitalise sur la capacité unique du Nécromancien à faire travailler les morts pour lui. C’est assez passif, cependant, alors gardez cela à l’esprit.

• Élever le squelette — 20 points • Explosion de cadavre — 20 points • Élever le mage squelette — 20 points • Maîtrise du golem — 20 points • Vision sombre — 3 points • Réduire la résistance — 1 point • Amplifier les dégâts — 1 point

La magie est la statistique de prédilection du nécromancien, avec la vitalité. Obtenir suffisamment de squelettes pour faire ce que vous voulez est l’objectif principal de cette construction, mais l’explosion de cadavres est pratique pour infliger de gros dégâts. Dans tous les cas, assurez-vous que votre nécromancien est à une distance suffisamment sûre car ils sont plutôt fragiles.

Construction de sorts d’os de nécromancien



C’est un bon build DPS si vous voulez être plus impliqué dans les combats du Nécromancien.

• Lance d’os — 20 points • Dents — 20 points • Mur d’os — 20 points • Esprit d’os — 20 points • Prison d’os — 20 points • Golem d’argile — 1 point • Amplifier les dégâts — 1 point • Armure d’os — 1 point • Ranimer — 1 point

C’est une construction assez simple. Les sorts d’os recherchent des cibles et infligent des dégâts importants, tandis que certains, dont la prison d’os, les empêchent de bouger. Vous voudrez peut-être investir davantage dans Bone Armor si vous trouvez que vous subissez trop de dégâts.

Diablo 2 Classes ressuscitées | Construction de la sorcière de Diablo 2



La Sorcière est une classe puissante construite, comme vous vous en doutez, entièrement autour de la magie. Il y a toujours une certaine flexibilité dans la façon dont vous pouvez adapter ses sorts, cependant. Orbe gelé de la sorcière • Orbe gelé — 20 points • Explosion de glace — 20 points • Maîtrise du froid — 20 points • Éclair de glace — 20 points • Chaleur — 10 points • Téléportation — 1 point • Bouclier d’énergie — 1 point

Le Frozen Orb est une version purement DPS. Chaleur et maîtrise du froid sont ses compétences fondamentales qui maintiennent le mana de la sorcière et renforcent les dégâts qu’elle peut infliger. Les statistiques de magie et de vitalité devraient être votre priorité pour la sorcière. Construction de météores de feu de la sorcière • Éclair de feu — 1 point • Boule de feu — 20 points • Météore — 20 points • Maîtrise du feu — 20 points • Orbe gelé — 20 points • Maîtrise du froid — 5 points • Téléportation — 1 point • Armure gelée — 1 point Cette construction mixte augmente légèrement les capacités défensives de la sorcière et lui donne une meilleure polyvalence pour faire face aux menaces au-delà de celles qui sont faibles à glace.

Diablo 2 Classes ressuscitées | Construction Diablo 2 Assassin



L’Assassin n’est pas la classe la plus forte, mais si vous aimez les pièges, c’est celle qu’il vous faut.

Construction de trappeur assassin



• Death Sentry – 20 points • Wake of Fire – 20 points • Lightning Sentry – 20 points • Fire Blast – 20 points • Wake of Inferno – 20 points

Le nom dit à peu près tout ici. La plupart de ces compétences infligent des dégâts assez importants sans que l’Assassin ne doive être à proximité, ce qui est bien car elles sont fragiles.

Construction Assassin Chaos Runeward



• Shadow Master — 20 points • Venom — 20 points • Fade — 20 points • Maîtrise des griffes — 20 points • Explosion de vitesse — 1 point • Dragon Flight — 1 point • Weapon Block — 1 point • Blade Sentinel — 1 point

Il s’agit d’une construction intermédiaire qui améliore modérément l’attaque et la défense tout en ajoutant des afflictions délicates au mélange.

Diablo 2 Ressuscité meilleure classe de départ



Nous recommandons le Druide, la Sorcière ou le Barbare comme classe de départ. Le Druide est une classe polyvalente solide qui vous donne les outils nécessaires pour comprendre le fonctionnement du combat. La sorcière est une centrale électrique qui ne nécessite pas trop de réflexion pour être entretenue, tandis que la barbare est une bonne classe intermédiaire si vous voulez bricoler quelque chose de légèrement plus complexe.

Assurez-vous de planifier judicieusement vos compétences de Diablo 2 Ressuscité. Les réinitialisations de compétences ne sont pas bon marché, même si vous devriez être prêt à relever certains des premiers défis, tels que le monastère et les pierres de cairn, quel que soit votre choix.