Diablo 2 Gem Activated et à quoi sert le Chat Gem

Si vous recevez le message Diablo 2 Gem Activated, félicitations.

Vous venez de recevoir un message du passé, un message étroitement lié à la série – mais aussi avec très peu de valeur pratique.

Diablo 2 Gem activé | Que fait le chat Gem dans Diablo 2

Le Chat Gem est un petit bijou violet situé entre l’écran principal du jeu et l’écran de chat lorsque vous ouvrez ce dernier. Cliquer sur la gemme fait apparaître un message disant “Gem activée”. Cliquez à nouveau dessus pour obtenir un message désactivé.

Parfois, le chat Gem lance des messages aléatoires, notamment «Perfect Gem Activated» et «Mooo». Le premier est probablement une référence effrontée à des gemmes de qualité parfaite hautement souhaitables que vous pouvez fabriquer pendant le jeu et qui font réellement quelque chose, et le second se moque du niveau secret de la vache qui fait son retour dans Diablo 2 Resurrected.

C’est essentiellement ce qu’est le Chat Gem : un peu de plaisir insolent. Le Chat Gem est apparu dans le Diablo 2 original et avait la même fonction, puis a fait une autre apparition dans Diablo 3 et d’autres supports promotionnels comme une blague.

Bien que l’interview n’existe plus en ligne, le concepteur de Diablo, Jay Wilson, aurait déclaré à GameTrailers en 2011 que le Gem n’avait absolument aucune fonction autre que d’être un moyen humoristique de dérouter les gens.

En bref, n’hésitez pas à cliquer sur le chat Gem autant de fois que vous le souhaitez, mais ne vous attendez pas à ce qu’il se passe quoi que ce soit une fois que Gem Activated, ou Moooo, apparaît.

Si vous débutez toujours dans Diablo 2 Resurrected, vous devrez naviguer dans certaines de ses autres reliques des siècles passés. Les casernes du monastère et le repaire du mal sont plutôt difficiles à trouver à moins que vous ne soyez déjà familiarisé avec le jeu, et l’énigme Cairn Stones peut également s’avérer gênante. Au fur et à mesure que vous avancez dans l’histoire, assurez-vous de prévoir du temps pour planifier vos cours et vos points de compétence.

