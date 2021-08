Diablo 2 : la bêta ouverte de Resurrected arrive la semaine prochaine

Diablo 2: Resurrected a deux week-ends bêta à venir.

Blizzard a révélé les dates et les détails de Diablo 2 : ressuscitéLes prochains tests bêta de , qui se déroulent sur deux week-ends sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Le premier est prévu pour ce week-end, et il n’est disponible que pour les joueurs ayant précommandé le jeu. Le test d’accès anticipé débutera le vendredi 13 août à 10h PT, 13h HE, 18h Royaume-Uni, avec le préchargement disponible le 11 août. La version bêta de l’accès anticipé sera disponible jusqu’au 17 août.

Le week-end suivant, la bêta ouverte sera disponible pour toute personne n’ayant pas besoin de précommander. Il sera mis en ligne le vendredi 20 août aux mêmes heures, et le préchargement sera disponible le 18 août. Vous aurez jusqu’au 23 août pour y jouer.

Le contenu est identique sur les deux bêtas. Cinq classes seront disponibles pour jouer, le Barbare, la Sorcière et l’Amazon de l’alpha, ainsi que deux nouvelles classes : Druide et Paladin. Deux actes de campagne seront débloqués : l’acte 1 : The Sightless Eye et l’acte 2 : Le secret du Vizjerei, y compris leurs cinématiques refaites.

Vous aurez également accès au multijoueur dans les deux versions bêta, y compris le PvP. La coopération est disponible pour un maximum de huit joueurs dans une seule partie, et Blizzard a déclaré que les HP et la quantité de butin des monstres seraient adaptés de manière appropriée.

La progression croisée entre toutes les plates-formes prises en charge sera également activée, ce qui signifie que vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté sur l’une d’entre elles. Alors que Xbox Live Gold sera requis pour la partie accès anticipé, la bêta ouverte sera gratuite pour tous. PlayStation Plus n’est pas requis pour l’un ou l’autre.

Les tests de Diablo 2: Resurrected sont toujours en ligne, mais le jeu complet proposera des sauvegardes hors ligne séparées pour les joueurs solo. Blizzard a également partagé les spécifications PC minimales et recommandées du jeu, que nous avons incluses ci-dessous.

Diablo 2: Spécifications minimales du PC ressuscité

Système d’exploitation: Windows 10.

CPU: Intel Core i3-3250/AMD FX-4350.

GPU: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850.

RAM: 8 Go.

Espace de rangement: 30 Go.

Résolution: 1280 x 720.

Diablo 2: Spécifications PC recommandées ressuscitées

Système d’exploitation: Windows 10.

CPU: Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600.

GPU: Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT.

RAM: 16 GB.

Espace de rangement: 30 Go.

Résolution: 1920×1080.

Alors qu’Activision Blizzard continue de faire face aux retombées du procès de l’État de Californie à son encontre pour la culture frat boy de l’entreprise et la discrimination et le sexisme généralisés, beaucoup appellent au boycott des jeux Activision Blizzard. Ce dernier en particulier a fait l’objet d’un examen minutieux, étant donné que sa culture de studio constituait l’essentiel de cette enquête.

Jusqu’à présent, la crise a conduit à l’éviction du président de Blizzard, J. Allen Brack, et de son directeur des ressources humaines de longue date, Jesse Meschuk. Bien que le PDG Bobby Kotick ait promis de tenir les responsables responsables, la réponse des employés a été incrédule. Beaucoup pensent que ses promesses ne traitent pas les problèmes fondamentaux au cœur de cette culture toxique, et certains ont fait les premiers pas vers la négociation collective.