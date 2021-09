Diablo 2: Les développeurs ressuscités disent qu’ils ont beaucoup d’idées pour de nouveaux contenus

Diablo II: Resurrected apportera le classique 2000 action-RPG de Blizzard dans l’ère moderne lors de sa sortie plus tard ce mois-ci, avec des visuels mis à jour et de petits changements de qualité de vie. Ce qu’il n’aura pas, du moins au lancement, c’est un nouveau contenu, mais c’est quelque chose qui pourrait arriver selon une nouvelle interview de développeur.

Dans le cadre d’une interview avec les médias de groupe (via Windows Central), le directeur de la conception du studio Vicarious Visions, Rob Gallerani, et le chef de projet Michael Bukowski ont discuté de la création de Diablo II: Resurrected et ont également évoqué ce que l’avenir pourrait nous réserver. Gallerani a déclaré que l’équipe se concentre d’abord sur le bon jeu de base, mais qu’il y a beaucoup d’idées pour ce qui pourrait suivre.

“Nous voulions construire une base vraiment solide avant de commencer à parler des troisième et quatrième étages de ce bâtiment”, a déclaré Gallerani. “Si nous nous trompions sur ce qu’était le jeu de base, tout ce que nous faisions n’aurait eu aucun sens. […]Nous avons certainement beaucoup d’idées, mais pour le moment, nous attendons de nous assurer que le jeu de base est correct. […] Nous devrons voir une fois le jeu en ligne ce que nous faisons à propos des nouveaux mots runiques, des nouveaux objets, du rééquilibrage, des choses comme ça.”

Certains changements seront déjà en ligne lors du lancement de Diablo II: Resurrected, tels que l’inclusion de mots runiques et d’objets auparavant réservés aux ladders, disponibles pour tous les joueurs et le fait qu’il sera jouable sur consoles. Le jeu n’aura pas non plus le support TCP/IP d’origine, qui a été supprimé pour des raisons de sécurité.

Diablo II: Resurrected sortira le 23 septembre, alors que Blizzard continue de faire face aux retombées d’un procès dans l’État de Californie accusant Activision Blizzard de favoriser une culture de harcèlement et de discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail. Les allégations du procès ont conduit au départ de nombreux vétérans de Blizzard, dont l’ancien directeur du jeu Diablo IV Luis Barriga. Diablo IV n’a pas de date de sortie pour le moment.

