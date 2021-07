Diablo 2 : les développeurs ressuscités veulent que le remaster « brille » avec de nouvelles options d’accessibilité

Blizzard a révélé certaines des fonctionnalités qu’il introduit dans Diablo 2: Resurrected pour le rendre plus accessible à un plus large éventail de joueurs, soulignant que la modernisation d’un jeu ne se limite pas aux visuels.

Dans un nouvel article de blog sur le site Blizzard, le responsable de la conception et de l’accessibilité UX, Drew McCrory, explique la philosophie de Blizzard sur la modernisation de « tous les angles » de Diablo 2, en déclarant : « L’accessibilité est un domaine d’opportunité majeur pour que ce remaster brille, l’intention d’offrir des jeux à plus de joueurs a évolué et est plus raffinée que jamais auparavant.

McCrory aborde certaines des améliorations de la qualité de vie que l’équipe a apportées au jeu, ce qui, à son tour, a amélioré l’accessibilité. Selon McCrory, le ramassage automatique de l’or a été initialement introduit afin que les joueurs manette n’aient pas besoin de cliquer autant. Cependant, l’équipe a découvert au cours de l’alpha technique que “les joueurs de souris et de clavier à mobilité réduite dans leurs mains apprécient vraiment cette fonctionnalité” car elle pourrait “atténuer le stress physique sans compromettre l’expérience de jeu de base”.

« Bien que nous ayons mis en œuvre cette option en pensant à un type de joueur », déclare McCrory, « nous avons fini par profiter à d’innombrables autres joueurs en leur offrant une option de qualité de vie (QoL) qu’ils peuvent choisir d’activer lorsqu’ils configurent leur expérience personnelle Diablo II. . ”

Une autre fonctionnalité a été introduite après que l’équipe a découvert que les joueurs « n’obtenaient pas le bon niveau de retour d’informations lorsqu’ils manquaient des ennemis en mêlée ». En conséquence, lorsque le jeu se lance, les joueurs trouveront une option pour activer le texte manqué pour un retour visuel.

Ensuite, il y a l’accessibilité des contrôleurs, avec Diablo 2: Resurrected permettant «de lourdes modifications» pour les contrôleurs et «une longue liste d’actions pouvant être liées» pour la souris et le clavier. Il y a douze touches pouvant être liées et les joueurs peuvent attribuer toutes les actions/compétences (même des compétences neutres comme « interagir ») comme ils le souhaitent.

« Diablo II est avant tout un jeu qui consiste à ramasser et à tenir des objets et à cliquer de manière persistante », explique McCrory. « Nous savons que les maintiens prolongés et les actions répétitives peuvent constituer un obstacle important pour certains joueurs, nous avons donc ajouté des fonctionnalités de qualité de vie pour vous aider. atténuer la fatigue causée par bon nombre de ces actions.

Plus de contrôle

Il y a également des améliorations à l’accessibilité audio de Diablo 2, les joueurs ayant plus de contrôle manuel sur leurs canaux sonores afin qu’ils puissent augmenter ce qu’ils veulent et supprimer ce qu’ils ne veulent pas. Dans le menu Options, les joueurs trouveront des curseurs pour ajuster un large éventail de choses, y compris les voix, les indices d’interface utilisateur, les pas, les impacts de monstres, les bruits d’armes, les objets ambiants, le sang de combat et plus encore.

(Crédit image : Blizzard)

Ce ne sont là que quelques-unes des options d’accessibilité que les joueurs peuvent s’attendre à voir dans Diablo 2: Resurrected, McCrory promettant que l’équipe “continuera à rester concentrée sur la façon de prendre un véritable classique et de moderniser son accessibilité pour tous les joueurs” en sollicitant les commentaires de joueurs.

Diablo 2: Resurrected devrait sortir le 23 septembre 2021 sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 et Nintendo Switch. Ceux qui ont précommandé le jeu sur PlayStation, Xbox et PC auront la possibilité de jouer avant la sortie, avec une version bêta à accès anticipé prévue pour le mois d’août.