Diablo 2: Ressuscité – Heure de sortie par région

Diablo 2: Resurrected sort demain, le 23 septembre, mais il ne sortira pas à minuit HE comme nous le voyons généralement pour beaucoup d’autres jeux majeurs. Cela signifie que vous pourrez peut-être passer une meilleure nuit de sommeil avant de passer la majeure partie de la journée à combattre des démons et à collecter du butin, mais à quel moment Diablo 2: Resurrected se débloque-t-il? Même si vous l’avez préchargé, vous devrez attendre cette heure de lancement pour accéder réellement au jeu, nous avons donc décomposé l’heure de sortie de Diablo 2: Resurrected par région ci-dessous.

Diablo 2: Heures de lancement ressuscitées

08h00 PT11h00 ET16h00 BST1h00 AEST (24 septembre)

Et voici une carte pour le rendre encore plus facile, directement depuis Blizzard :

Diablo 2 : carte de temps de déverrouillage ressuscité

Vous pouvez précharger Diablo 2: Resurrected dès maintenant sur consoles et PC, ce qui signifie que la seconde où le jeu a atteint son temps de déverrouillage, vous pourrez commencer à jouer. Ce n’est pas un fichier ridiculement volumineux, mais la version PS5 mesure bien plus de 30 Go, ce qui peut prendre un certain temps à télécharger si vous n’avez pas la connexion Internet la plus rapide.

Diablo 2 : préchargement ressuscité

Xbox: Disponible dès maintenantPlayStation : Disponible dès maintenantCommutateur Nintendo : Disponible dès maintenantordinateur: Disponible dès maintenant

Lors de la sortie de Diablo 2: Resurrected, le jeu prendra en charge la progression croisée. Séparé du jeu croisé, que le jeu ne prend pas en charge pour le moment, la progression croisée vous permet de commencer à jouer sur un système et de continuer là où vous vous étiez arrêté sur un autre via votre compte Battle.net de lien.

Le lancement de Diablo 2: Resurrected intervient alors qu’Activision Blizzard traite à la fois un procès dans l’État de Californie alléguant le harcèlement des femmes et des minorités ainsi qu’une enquête de la SEC sur des allégations d’intimidation sur le lieu de travail.

