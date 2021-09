Diablo 2 ressuscité | Où trouver le repaire du mal à Blood Moor

Diablo 2 La première mission de Resurrected ne déconne pas, vous envoyant sans un deuxième mot à la recherche du ‘repaire du mal‘.

Mais alors que certaines personnes glisseront dans le jeu maintenant plus de 20 ans comme une vieille pantoufle, le style vieilli de Diablo 2 peut rendre difficile de comprendre ce que vous recherchez – en particulier dans les premières quêtes lorsque vous êtes encore trouver vos pieds dans Sanctuary.

De plus, les cartes de Diablo 2 Resurrected, et donc l’emplacement du repaire du mal, sont aléatoires entre les jeux et les sessions de jeu des différents joueurs, ce n’est donc pas comme si vous pouviez simplement afficher un écran de carte pour vous orienter dans la bonne direction.

Cependant, voici où vous devez chercher pour trouver le repaire du mal dans Diablo 2 Resurrected.

Où trouvez-vous le repaire du mal dans Diablo 2 Resurrected ?

Un endroit sur lequel vous pouvez compter pour rester relativement le même pendant l’acte 1 de Diablo 2 Resurrected est le Rogue Encampment.

Pour trouver le repaire du mal, descendez du campement des Rogue dans la lande de sang. Un sentier boueux se trouvera devant vous dans le sol, que vous devrez suivre.

Après une courte promenade, vous devriez voir une formation de pierres et de torches au bord de la route avec un trou dans le sol – c’est l’entrée du repaire du mal.

Si vous avez du mal à trouver l’emplacement, recherchez l’intégralité de la région de Blood Moor. Si vous avez dépassé le repaire du mal, vous verrez un personnage au bord de la zone combattre les démons – cela signifie que vous êtes allé trop loin.

Revenez en arrière et remplissez les espaces vides de la mini-carte dans Blood Moor et vous devriez éventuellement trouver l’entrée de Den.

Une fois à l’intérieur, vous devez vous frayer un chemin méthodiquement à travers le nid de monstres et vaincre tous les infernaux que vous trouvez. Votre journal de quête vous dira combien de démons restent une fois que vous vous approchez suffisamment de la cible, et où vous avez terminé, retournez au campement Rogue.

Vous pouvez alors continuer votre aventure avec une meilleure idée de vos repères. Si vous êtes toujours coincé, nous avons également des pages sur les quêtes ultérieures comme où trouver les pierres de cairn, ainsi que l’emplacement de la caserne du monastère.

Ou puisqu’il s’agit encore du tout début du jeu, pourquoi ne pas jeter un œil à la façon de choisir la meilleure construction de personnage de départ pour vous dans Diablo 2: Resurrected.

