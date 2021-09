Diablo 2 ressuscité | Où trouver les cimetières et Blood Raven

Traquer le Les cimetières de Diablo 2 ressuscités peut être plus compliqué que vous ne le pensez, car c’est la première fois que vous êtes vraiment initié à la façon dont les différentes cartes aléatoires s’emboîtent.

Les cimetières sont également l’endroit où vous affrontez votre premier ennemi de boss nommé, Corbeau de sang, ce qui signifie que c’est une quête de premières qui vous aide vraiment à trouver vos marques dans le jeu.

Comment se rendre au cimetière de Diablo 2 Resurrected ?

Tout d’abord, quittez le campement Rogue et descendez dans la lande de sang où vous avez nettoyé le repaire du mal.

Passez Flavie, le personnage qui combat les Déchus au bord de Blood Moor et passez aux Plaines froides.

Maintenant, il est important de se rappeler ici que les cartes de Diablo 2 sont aléatoires. Cela signifie que la disposition sera différente à chaque partie – cependant, nous savons que les plaines froides mèneront toujours à deux ou trois zones différentes.

Suivez les chemins que vous voyez sur votre carte et vous vous retrouverez à l’un des deux endroits.

L’un d’eux est le Stony Field, mais ce n’est pas juste. Si vous vous promenez dans cette zone à la recherche du cimetière, vous êtes allé trop loin.

Retournez dans les Plaines froides et cherchez l’autre embranchement du chemin. Cela devrait conduire au cimetière.

Au cimetière, fouillez la zone et vous devriez trouver une grande porte de cimetière en métal. À l’intérieur, vous trouverez l’entrée d’un donjon de la crypte, mais n’entrez pas – Blood Raven devrait être à l’air libre à proximité.

Comment battre Blood Raven ?

L’astuce pour éliminer Blood Raven est de se concentrer sur elle en particulier et de ne pas s’embourber dans les monstres réguliers de Hungry Dead qui jonchent les cimetières.

Soit traitez-les aussi rapidement et efficacement que possible, ou déplacez-vous là où vous pouvez frapper et concentrez-vous réellement sur Blood Raven – sinon elle vous éliminera avec de puissants dégâts à distance pendant que votre attention est ailleurs.

Après cela, vous passerez à la recherche des pierres de cairn, sur lesquelles nous avons également une page, ici. Ensuite, vous vous dirigerez vers la caserne du monastère, dont nous avons une page ici.

Ou pour en savoir plus sur la façon de créer le personnage parfait pour votre style de jeu, voici les meilleures versions de classe de Diablo 2 Resurrected.

Activision Blizzard fait actuellement l’objet d’une enquête par l’État de Californie à la suite d’un important procès pour harcèlement généralisé.

À la suite de la poursuite, Activision Blizzard a été poursuivi par des actionnaires pour avoir prétendument caché l’enquête qui a conduit à la poursuite, et un certain nombre de sponsors se retirent des ligues Overwatch et Call of Duty. Par la suite, le PDG Bobby Kotick a été cité à comparaître par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, bien qu’il ait déclaré que “d’importantes améliorations” avaient été apportées à la société. Cependant, de nombreux employés actuels et anciens estiment que les mesures ne vont pas assez loin pour résoudre les problèmes fondamentaux cités dans la poursuite.