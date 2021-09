Diablo 2 ressuscité : tout ce que vous devez savoir

Cela fait 21 ans que Diablo II, et si vous avez raté le classique séminal ou avez envie de le revisiter, alors le remaster, Diablo II Resurrected, est à nos portes et arrive pour la première fois sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

Le jeu classique a un tout nouveau look ainsi que quelques ajustements et ajouts pour moderniser l’expérience d’un public nouveau et ancien, alors voici tout ce que vous devez savoir et tous les changements les plus importants, y compris des cinématiques remasterisées, un nouveau style visuel, un support ultra-large , résolution 4k. Le gameplay est resté pratiquement inchangé, mais il y a quelques changements de qualité de vie que vous pouvez activer et désactiver à volonté.

Diablo 2: Resurrected est la première sortie de jeu majeure de Blizzard alors que la société mère Activision Blizzard continue de répondre aux allégations d’un procès de l’État de Californie accusant la société mère Activision Blizzard de favoriser une “culture de frat boy” de harcèlement et de discrimination à l’égard des femmes. Pour connaître les dernières nouvelles concernant l’action en justice en cours, consultez notre chronologie des événements : https://www.gamespot.com/articles/activision-blizzard-lawsuits-and-investigations-timeline-of-events /1100-6494785/